Antalya İl Tarım Ve Orman Müdürlüğünden Bir İlk Gelin Kardeş Olalım Projesi

Gelin Kardeş Olalım Projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri arasında kurulan karşılıklı bilgi alışverişi ve ortak çalışmalara dayanan bir ortaklık projesidir. Bu ortaklık bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarım alanında bilgi alışverişinde bulunmak, ortak projeler yürütmek gibi pek çok farklı sebebe dayanabilir. Kardeş İlçe ortaklıkları bölgeler de üretim yapan bölge çiftçilerine,İl/İlçe Müdürlükleri çalışanlarına ve topluma karşılıklı yarar sağlayacak ortak konuların ele alınması açısından önem arz etmektedir.

Tarımda alternatif üretim tekniklerinin ve modern teknolojinin kullanılarak ülkemizin ve dünya insanının beslenmesine katkıda bulunan Antalya ilimiz;nüfus büyüklüğü itibariyle Türkiye' de 5. sırada, 138.000 çiftçi ailesiyle 12,1 Milyar TL Tarımsal üretim değerleri itibari ile 2. sırada, Türkiye Bitkisel Üretim Değerinin % 7,46' sını karşılayarak 1. sırada Türkiye Tarımının lokomotifi konumundadır. 'Antalya özellikle yaş sebze meyve üretiminde ülkemizin lideri konumunda olup üretim aşamalarında yoğun bilgi ve teknoloji kullanımına sahiptir.Antalya sahip olduğu bu bilgi ve teknoloji birikimini ülkemizin değişik yerlerinde uygun ekolojiye sahip ilçelere aktararak ülkemizin tarımsal üretim potansiyelinin arttırılması noktasında katkı sağlanması hedeflemektedir. Birçok uzman tarafından içinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır. Bu bilgi çağı içerisinde bilgi ve teknolojiye Antalya kadar erişim şansı bulamamış olan ülkemizin değişik bölgelerinde bulunan ilçelerimizin potansiyellerini harekete geçirmek hedeflenmektedir.

Antalya olarak bu proje ile Örtüaltı üretim başta olmak üzere Yaş Meyve, Sebze, Süs Bitkileri ve Mantar Üretim ve ihracatındaki bilgi birikimimizi kardeş İlçelere aktararak Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamsı amaçlanmaktadır.

Gelin Kardeş Olalım Projesi ile Antalya'nın 16 ilçesine kardeş olmak isteyen İlçelerin Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü web sayfasında yayınlanan Proje Teklif Çağrısında belirtilen son başvuru süresi olan 24 Aralık 2018 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor.

Projeye başvuracak İlçeler, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik olmak üzere 16 İlçe arasından 3 ilçe seçecekler. Her İlçe en fazla 3 İlçeye başvurabilecek. Başvuruların ardından İl Müdürlüğünce kurulacak Proje Komisyonunca değerlendirmeler yapılacak ve kardeş ilçeler belirlenecek.