ANTALYA İŞYERİNİN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ - Son Dakika

Antalya'da bir zincir AVM'nin asma tavanı büyük gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi. Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Aliya İzzet Begoviç Caddesi üzerinde bulunan zincir AVM'de meydana geldi. Asma tavandan ses geldiğini fark eden işyeri çalışanları ve müşterileri dışarı çıktığı anda tavan büyük gürültüyle çöktü. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, ölen ya da yaralanan kimse olmadığını tespit etti. İşyerinde maddi hasara neden olan çökmenin nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.