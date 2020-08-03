ANTALYA Kaçırıldığı iddia edilen Emine Gönül rızasıyla gittim - Son Dakika

ANTALYA Kaçırıldığı iddia edilen Emine Gönül rızasıyla gittim

Kaçırıldığı iddia edilen Emine: Gönül rızasıyla gittimANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yayladan 3 kişi tarafından kaçırıldığı iddia edilen Emine Ebru Arıcan (22), jandarmaya giderek, kaçırılmadığını ve gönül rızasıyla evlenmek için gittiğini söyledi.

Kaçırıldığı iddia edilen Emine: Gönül rızasıyla gittim

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yayladan 3 kişi tarafından kaçırıldığı iddia edilen Emine Ebru Arıcan (22), jandarmaya giderek, kaçırılmadığını ve gönül rızasıyla evlenmek için gittiğini söyledi.

Manavgat'ın Karabucak Mahallesi'nde oturan Emine Ebru Arıcan, 28 Temmuz Salı günü komşusunun kızı E.C. (16) ile Başlar Yaylası Körkuyu mevkisine oğlak otlatmaya gitti. Saat 17.00 sıralarında yanlarına gelen kimliği belirsiz 3 kişi, ailenin iddiasına göre, E.C.'yi tehdit edip, Emine Ebru Arıcan'ı ağzını bantladıktan sonra elleri ve kollarını bağlayarak kaçırdı. E.C.'nin haber vermesi üzerine Emine Ebru Arıcan'ın babası Mehmet Arıcan ve diğer akrabaları, Taşağıl Jandarma Karakolu'na şikayette bulundu. Olayla ilgili Manavgat Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip kuruldu. Emine Ebru Arıcan'ın bulunması için ekip, çalışma başlattı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekibin araştırmaları sonucu Emine Ebru Arıcan'ın A.B. ile birlikte kaçtığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sırasında İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı'na A.B. ile gelen Emine Ebru Arıcan, verdiği ifadede kaçırılmadığını, gönül rızasıyla evlenmek amacıyla A.B. ile gittiğini, hiç kimseden şikayetçi ve davacı olmadığını söyledi.

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

ANTALYA Kaçırıldığı iddia edilen Emine Gönül rızasıyla gittim

Manavgat, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 12:50

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Kaçırıldığı iddia edilen Emine Gönül rızasıyla gittim - Son Dakika
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