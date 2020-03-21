ANTALYA Kekova'yı kontrollü dalışa açacak yönetmelik çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Kekova'yı kontrollü dalışa açacak yönetmelik çıktı - Son Dakika

ANTALYA Kekova'yı kontrollü dalışa açacak yönetmelik çıktı

11 dakika önce

Kekova'yı kontrollü dalışa açacak yönetmelik çıktıDOĞA ve tarihin bütünleştiği bir dünya cenneti olan Kekova olağanüstü güzellikleri bünyesinde barındıran Kekova'nın dalış turizmine açılmasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kekova'yı kontrollü dalışa açacak yönetmelik çıktı

DOĞA ve tarihin bütünleştiği bir dünya cenneti olan Kekova olağanüstü güzellikleri bünyesinde barındıran Kekova'nın dalış turizmine açılmasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Vali Münir Karaloğlu, Kekova'nın kontrollü olarak dalış turizmine açılacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 20 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' çıktı. Yönetmelik kapsamında, Antalya'nın Demre ilçesindeki batık antik kentin de olduğu Kekova'nın dalış turizmine kontrollü olarak açılması bekleniyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle dalış turizmine kapalı olan Kekova gibi alanların kontrollü olarak dalış turizmine açılacağını belirterek, emeği geçenleri kutladı.

11 maddeden oluşan yönetmelikle, su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı bulunan bölgelerden, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen yerlerde yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlara ilişkin usul ve esasları düzenlendi. Yönetmelik kapsamında, su altı koruma bölgeleri içerisinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesi yönündeki talepleri değerlendirmek üzere Su Altı Koruma Komisyonu kurulacak. Komisyon, su altı koruma bölgelerinde, turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi kararını verecek.

Su altı koruma bölgelerinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesi ile ilgili olarak sunulan öneriler hakkında Su Altı Koruma Komisyonunca, bu bölgelerde yapılacak incelemeler ve hazırlanacak raporlar doğrultusunda karar verilecek. Dalışa izin verilen alanlarda, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerce yapılacak su altı görüntüleme, film ve fotoğraf çekimi talepleri Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilecek.

DOĞAL GÜZELLİK KEKOVA

Mavi yolculuk yapanların kolayca ulaşıp gezebildiği ve yatlarını emin bir şekilde demirleyebildiği bir yer olan Kekova tarihle iç içe inanılmaz güzellikler sergiliyor. Kekova'ya denizden ulaşım Kale Çayağzı'ndan kiralanan kayıklarla yapılabilir. Sıcak İskelesi'nde Aperlai antik kenti, yarımadanın ucunda Toprakada ve Karaada yer alır. Bundan sonra Kekova Adası uzanmaktadır. Bu adadan dolayı tüm bölge Kekova adıyla anılmaktadır. Kekova Adası depremlerle biraz suya batmış bu nedenle buraya batık şehir denilmiştir. Sıcak İskelesi'ndeki Aperlai, Batık Kent, Kaleköy'deki Simena, Üçağız'da bulunan Theimussa, Gökkaya koyu üzerindeki Istlada birbirine çok yakın antik kentlerdir.

ANTALYA Kekova'yı kontrollü dalışa açacak yönetmelik çıktı

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:49 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü         
23:11
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu         
21:11
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak         
20:15
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi         
20:13
Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu         
19:04
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor         
18:38
İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti         
18:21
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı         
18:04
Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek         
17:44
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya         
17:10
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz         
16:47
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak         
16:24
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak         
15:43
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı         
15:30
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 12:00:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Kekova'yı kontrollü dalışa açacak yönetmelik çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]