ANTALYA Kemer'de her yerde kitap okunacak

Kemer'de her yerde kitap okunacakAntalya'nın Kemer ilçesinde 'Kemer Her Yerde Kitap Okuyor' projesi kapsamında taksi durakları, kafeler, pastaneler ve plajlara kadar birçok işletmeye mini kütüphaneler kuruldu. Projenin başlangıcı dolayısıyla öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımıyla yürüyüş yapıldı. Yürüyüş sonrasında tatile gelen yabancı turistlere de yabancı dilde kitaplar verildi.Kemer Kaymakamlığı'nın Kemer Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB), Kemer İşadamları Derneği (KEMİAD) ve Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın destekleriyle hayata geçirdiği 'Kemer Her Yerde Kitap Okuyor' projesi başladı. Projenin başlangıcı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kısa bir tören düzenlendi. Törende konuşan Kaymakam Hüseyin Karameşe, projeyi yapmalarındaki amacın herkesin kitapla bütünleşmesini ve kitap sevgisini halka aşılamak olduğunu söyledi. Ülkede kitap okuma oranının az olduğuna dikkati çeken Kaymakam Karameşe, kitap okuma oranını yükseltmek için çaba sarf ettiklerini belirterek, Kemer'de böyle bir organizasyonu yapmaktan dolayı mutluyuz. Kemer'de kitap okuma alışkanlığını herkese kazandırmak istiyoruz dedi.Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da temel amaçlarının öğrencilerin ellerinden kitapları düşürmemelerini sağlamak olduğunu kaydederek, belediye olarak kitapla ilgili her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.Etkinliğe katılan grup daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndan Ayışığı Parkı'na kadar bando eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sırasında, proje kapsamında Z kütüphanelerin kurulduğu taksi durakları, kafeteryalar, pastane, plaj işletmelerine 'Kitap Dostu Belgesi' verildi. İşletmelerinde mini kütüphane oluşturan esnafa teşekkür eden Kaymakam Karameşe ve Belediye Başkanı Topaloğlu, kitaba yatırım yapan tüm esnafla her zaman işbirliği içerisinde olacaklarını belirtti.Yürüyüş sonunda öğrenciler, yabancı dillerde yayınlanan kitapları Kemer'e tatile gelen yabancı misafirlere hediye etti. Grup daha sonra Ayışığı Parkı'nda oturarak yarım saat kitap okudu. Bu sırada da Ayışığı koyunda bulunan su sporları işletmesi ise tekne üzerine Rusça 'Kemer her yerde kitap okuyor' yazılı afiş açarken, flyboard yapan bir kişi ise Türk bayrağı açtı. Etkinlik bu gösterinin ardından son buldu.