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Antalya-Konya karayolu araç trafiğine tamamen kapatıldı - Son Dakika

Antalya-Konya karayolu araç trafiğine tamamen kapatıldı

03.02.2022 18:18

Antalya-Konya karayolu araç trafiğine tamamen kapatıldı Kar yağışı Akseki'den itibaren etkili oluyor Antalya-Konya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle tüm araç trafiğine kapandı.

Antalya- Konya karayolu araç trafiğine tamamen kapatıldı

Kar yağışı Akseki'den itibaren etkili oluyor

ANTALYA - Antalya-Konya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle tüm araç trafiğine kapandı. Alacabel'de görüş mesafesi sıfıra kadar düştü.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı saat 15.00 civarında başladı. Kar yağışı nedeniyle tırların geçişine izin verilmedi. Saat 16.00 civarında ise kar yağışı Akseki'nın alt kesimlerinde bulunan Güçlüköy mahallesinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışı şiddetini arttırması ile trafik tamamen kapandı. Kar kalınlığı Akseki merkezde 15 santimetreye, yüksek kesimlerde de yer yer 20-30 santimetreye kadar ulaştı. Ekipler, çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlanma çalışması yapıyor.

Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise kar kalınlığının 40-50 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi. Bölgede bir çok araç yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, Akseki Bölge trafik ekipleri tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Öte yandan Akseki'nin kırsalda bulunan bir çok mahalle yollarının da kapandığı, Antalya Büyükşehir ve Akseki Belediye ekiplerinin kar kürüme çalışması başlattığı bildirildi.

Antalya-Konya karayolu araç trafiğine tamamen kapatıldı
Antalya-Konya karayolu araç trafiğine tamamen kapatıldı
Antalya-Konya karayolu araç trafiğine tamamen kapatıldı

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Antalya, Tragger, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya-Konya karayolu araç trafiğine tamamen kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya-Konya karayolu araç trafiğine tamamen kapatıldı - Son Dakika
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