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Antalya-Konya karayolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı - Son Dakika

Antalya-Konya karayolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı

08.02.2022 23:03
Antalya-Konya karayolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar etkisini yeniden gösterdi.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya- Konya karayolunda kar etkisini yeniden gösterdi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu, yol tırların geçişine kapatıldı.

Saat 20.00 civarında başlayan kar yağışı Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başladı. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştığı ve şiddetli tipi nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü bildirildi. Yanlarında zincir bulunmayan bir çok aracın yolda kaldığı bildirilirken, karayolu tedbir amaçlı olarak tırların geçişine kapatıldı. Tırlar Akseki Bölge Trafik ekiplerince dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karları temizleyip tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini mutlaka yanlarında bulundurmalarını istedi.

(Ayşe Çatlı/İHA)

Antalya-Konya karayolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı

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İç Anadolu, Antalya, Konya, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya-Konya karayolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı - Son Dakika


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