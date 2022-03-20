Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü - Son Dakika
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Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü

20.03.2022 00:59
Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü

Antalya-Konya karayolu Kar, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle gece saatlerinde tırların geçişine kapatılan Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü.

Antalya-Konya karayolu Kar, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle gece saatlerinde tırların geçişine kapatılan Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde 01.00 saatlerinde başlayan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle saat 02.00 itibarıyla tırların geçişine kapatıldı. Diğer araçların geçişine ise zincirli şekilde müsaade edildi.

Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren gece saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Tipinin etkili olduğu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Birçok uzun araçlar yolda kaldı.

Akseki Bölge Trafik ekipleri tırları dinlenme tesislerine yönlendirilirken, diğer araçlar ise zincirli şekilde trafiğe çıkmasına izin verdi. Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun diğer araçlar için trafiğe açık tutulmasını sağladı. Karayolları Alacabel ekibi buzlanma nedeni ile yolda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA

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Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçlara kapatıldı Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçlara kapatıldı

Seydişehir, Antalya, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü - Son Dakika
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