Antalya Körfezi'nde deprem - Son Dakika

Antalya Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 10.52'de merkezi Alanya'nın Okurcalar Mahallesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Antalya Körfezi'nin 13 kilometre açığında 6.43 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Alanya'da ve Manavgat'ta da hafif şekilde hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı - ANTALYA