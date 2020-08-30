ANTALYA Manavgat'ta 30 Ağustos töreni - Son Dakika

Manavgat'ta 30 Ağustos töreni

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Mustafa Yiğit, İlçe Garnizon Komutan vekili Personel Asteğmen Musa Durgut, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Side Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Murat Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay İlker Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşluları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Tören, koronavirüs salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günü anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Personel Asteğmen Musa Durgut, 30 Ağustos'un Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün emri doğrultusunda Türk Ordusu'nun sel olup İzmir'e aktığı gün olduğunu belirtti. Personel Asteğmen Musa Durgut konuşmasında, şunları söyledi

30 Ağustos 1922 tarihi, Türk ulusunun kendisini esir etmek isteyen yayılmacı ve istilacı güçlere karşı, kadınıyla, çocuğuyla, ordusuyla topyekün bir mücadele verdiği bir savaşla ulusal birliğini kurtardığı ve zafer destanını yazdığı gündür. Elinde bayrağı, göğsünde imanı ve ağzında tekbirlerle şaha kalkan, dünyanın kahraman ve en savaşçı milletine düşen görev düşmana son darbeyi vurmak ve zafer kazanmak olmuştur.

Programın ardından Kaymakam Mustafa Yiğit tören alanına gelen gazilerle sohbet etti.