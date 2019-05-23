Antalya merkezli sahte içki operasyonu

Antalya
ve İzmir
'de düzenlenen sahte içki operasyonunda yaklaşık 200 bin bos¸ s¸is¸e, 100 binden fazla kapak ve bandrol ele gec¸irildi.
Antalya Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Kac¸akc¸ılık ve Organize Suc¸larla Mu¨cadele S¸ubesi ekiplerince, sahte ic¸ki imalatı ve ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yo¨nelik çalışma başlatıldı.
Turizm sezonunun ac¸ılmasıyla bu sekto¨rde faaliyet go¨steren is¸letmeleri ve turizmi hedef alan c¸ıkar amac¸lı suc¸ gruplarına yönelik iki aydır su¨rdu¨ru¨len planlı ve teknik takipli c¸alıs¸ma kapsamında I·zmir'deki fabrikada sahte içki u¨retildigˆi ve kamyonlarla Antalya'ya sevk edildigˆi belirlendi.
Sorus¸turma genis¸letilerek I·zmir'deki imalathane ve depolar ile Antalya'da satışların yapıldığı mekanlar tespit edildi.
Ekiplerce 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı hakkında adli is¸lem bas¸latıldı.
I·zmir'de kiralanarak sahte içki üretimi yapılan 4 dönüm alana kurulu fabrikada yaklas¸ık 200 bin bos¸ s¸is¸e, 100 binden fazla kapak, bandrol ve binlerce litre kapasiteli plastik alkol tankları ele gec¸irildi.