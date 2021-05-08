Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da pazar yerlerinin açılması satıcılar ve vatandaşları sevindirdi - Son Dakika

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da pazar yerlerinin açılması satıcılar ve vatandaşları sevindirdi

08.05.2021 13:15
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da pazar yerlerinin açılması satıcılar ve vatandaşları sevindirdi, System.String[]

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yaş sebze ve meyveyle fide satışı yapılan pazar yerleri kapılarını açtı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yaş sebze ve meyveyle fide satışı yapılan pazar yerleri kapılarını açtı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "tam kapanma" döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından Antalya'da esnaf, sabah tezgah kuracakları alanlara geldi. Mesafe kurallarına uygun olarak tezgahlarını açan pazarcılar, müşterilerini beklemeye başladı.

Pazar yerlerinin giriş ve çıkışları kontrollü geçişlerin sağlanabilmesi için bariyerlerle kapatıldı. Belirli noktalardan giriş ve çıkışa izin verilen pazarlarda, sosyal mesafe ve maske takma kuralı başta olmak üzere, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için zabıta, polis ve belediye ekiplerince denetimler yapıldı.

Vatandaşlar, zabıta görevlilerince ateşleri ölçülüp HES kodları kontrol edilerek pazarlara alındı. Alışveriş yapanlar ile pazar esnafı, ürünlerin elle seçilmemesi ve maskelerin doğru kullanımı konusunda sıklıkla uyarıldı.

Serik Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, 10 gün aradan sonra pazar yerlerini açtıklarını söyledi.

Uygulamadan memnun olduklarını belirten Akıllı, "Pazar yerlerinin açılması hem üreticimiz hem pazarcı esnafımız hem de tüketicimiz için fayda sağladı." dedi.

Pazarcı esnafı ve alışverişe gelenler de pazarların açılmasından memnun olduklarını dile getirdi.

Alanya ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, pazarı dolaşarak esnafa alışveriş poşeti ve fiyat etiketi dağıttı.

Semt pazarlarının açılmasıyla ilgili taleplerine olumlu karşılık veren yetkililere teşekkür eden Göktepe, "Arife günü de pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesini bekliyoruz. Çünkü bunu yapmazsak yine zincir marketlerde çok ciddi fahiş fiyatlarla ürün satışı olacak. Tüketiciler kapalı alanlardaki zincir marketlerden alışveriş yapmaya gidecekler. Bu da virüsün daha hızlı yayılmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

Muğla, Isparta, Burdur

Muğla ve ilçelerinde açılan pazarlarda, tezgahlar 3 metre aralıklarla kuruldu.

Bodrum'un Gümbet, Konacık, Bitez ve Ortakent mahallelerinde kurulan ve belirli noktalardan giriş çıkışa izin verilen pazarlarda, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için ekiplerce denetimler yapıldı. Vatandaşlar, pazara araçlarıyla gelmemeleri konusunda uyarıldı.

Isparta'da kent merkezindeki Halıkent, Cuma, Çünür, Salı, Çarşamba, Anadolu, Işıkkent pazarları kuruldu. Belediye ekipleri, vatandaşları HES kodlarını kontrol ederek pazar yerine aldı. Bazı pazarların girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Burdur'da da Uzay Çatı Kaplı Pazaryerinde zaman zaman yoğunluk oluştu. Belediye ve polis ekipleri pazara giren vatandaşların HES kodu sorgulamasını yaptı. Anonslar yapılarak sosyal mesafe ve maske konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu.

Pazarcı Zeynep Uysal, AA muhabirine, pazarın açılmasından mutluluk duyduğunu, ellerinde kalan malları satma imkanı bulduklarını söyledi.

Pazar tek gün açıldığı için biraz yoğunluk oluştuğunu belirten Uysal, "İki gün olsaydı bu kadar yoğunluk oluşmazdı ama yine de açılması çok iyi oldu. Herkes bayram öncesi işini gördü." dedi.

Alışveriş yapan Hasan Kurnaz da pazarın bayramdan önce açılmasının iyi olduğunu ancak vaka sayılarının artmasından korktuğunu ifade etti.

Isparta, Antalya, Burdur, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da pazar yerlerinin açılması satıcılar ve vatandaşları sevindirdi - Son Dakika


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