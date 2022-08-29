Antalya'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü öldü - Son Dakika
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Antalya'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü öldü

29.08.2022 19:02
Antalya'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile elektrikli skuterin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile elektrikli skuterin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda İran uyruklu Farzan Parsaei (31) idaresindeki elektrikli skuter, kavşaktan Manavgat istikametine geçmek istediği sırada Rus uyruklu M.B. (50) yönetimindeki 34 ANF 454 plakalı araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Parsaei, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü M.B. ise gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Okurcalar, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü öldü - Son Dakika
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