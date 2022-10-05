İl Jandarma Komutanlığı ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı düzenlenen ve "Beyaz Kelebek" adı verilen operasyonda "torbacı" olarak tabir edilen 17 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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