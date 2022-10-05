Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

05.10.2022 16:28
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı düzenlenen ve "Beyaz Kelebek" adı verilen operasyonda "torbacı" olarak tabir edilen 17 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 85 gram eroin, 580 gram esrar, 220 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kokain, 263 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sev edildi.

Zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin ise yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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