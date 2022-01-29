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Antalya'nın bazı ilçelerinde karla mücadele çalışması sürüyor - Son Dakika

Antalya'nın bazı ilçelerinde karla mücadele çalışması sürüyor

29.01.2022 14:42
Antalya'nın bazı ilçelerinde karla mücadele çalışması sürüyor

Antalya'nın Akseki, Elmalı, Korkuteli ve İbradı ilçelerinde kar nedeniyle yollarda tuzlama ve temizleme çalışmaları yapılıyor.

Antalya'nın Akseki, Elmalı, Korkuteli ve İbradı ilçelerinde kar nedeniyle yollarda tuzlama ve temizleme çalışmaları yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Akseki ilçesinde 51 mahallede etkili olan kar, ulaşımda zaman zaman aksaklıklara neden oldu. Kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, bağlık kurumuna sevk, araç kurtarılması, veteriner ulaşımının sağlanması gibi çalışmalarda da aktif rol oynuyor.

İbradı ilçesinde de kapanan Avasun ile Bel mevkilerindeki yollar, ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Ayrıca ekipler, bölgedeki vatandaşların saman ve yem taşımalarına destek oldu.

Korkuteli ilçesinde de 19 mahalledeki yollarda kar kürüme çalışmaları sürdürülüyor.

Kar yoğunluğunun yaşandığı Elmalı ilçesinde de çobanların kolay ulaşım sağlayabilmesi için yayla yolları da açılıyor.

Elmalı ilçesinin İslamlar Mahalle Muhtarı Bilal Karakaya, şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunduklarını, kar nedeniyle ulaşımda zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Ekiplerin canla başla çalıştıklarını dile getiren Karakaya, "Sıkıntılar olsa da karın yağması bereket. Su kaynaklarımız dolacak inşallah." dedi.

Elmalı ilçesinin Ahatlı Mahallesi'nde yaşayan Davut Büyükaydın, hayvanların yem ihtiyaçlarının karşılaşmasında yayla yollarının açılmasının kendilerine önemli bir avantaj sağladığını belirtti.

Antalya'nın bazı ilçelerinde karla mücadele çalışması sürüyor
Antalya'nın bazı ilçelerinde karla mücadele çalışması sürüyor
Antalya'nın bazı ilçelerinde karla mücadele çalışması sürüyor
Antalya'nın bazı ilçelerinde karla mücadele çalışması sürüyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'nın bazı ilçelerinde karla mücadele çalışması sürüyor - Son Dakika


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