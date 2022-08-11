5 Yıldızlı otelin sahil barında korkutan yangın - Son Dakika
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5 Yıldızlı otelin sahil barında korkutan yangın

11.08.2022 04:56
5 Yıldızlı otelin sahil barında korkutan yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otele ait sahil barda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otele ait sahil barda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürülürken barın kapalı olması sebebiyle kimse yaralanmadı.

Yangın Sorgun Mahallesinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinile bilgiye göre 5 yıldızlı bir otelin sahil bar kısmında başlayan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, Antalya Büyükşehir ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Mutfak kısmında zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, barın yan tarafında bulunan ormana sıçramadan söndürüldü. Sorgun Çamlığında yangın çıktığı söylentileri vatandaşların çamlığa akın etmesine neden olurken, yangının ormanlık alanda değil sahilde olduğunu gören vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangında Sahil bardaki tüm cihaz ve malzemeler yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye soğutma çalışması yaparken Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme tapıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 Yıldızlı otelin sahil barında korkutan yangın - Son Dakika

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