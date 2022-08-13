Antalya'da otluk alanda ceset bulundu - Son Dakika
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Antalya'da otluk alanda ceset bulundu

13.08.2022 20:58
Antalya'da otluk alanda ceset bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde köpeğini gezdirmeye çıkan bir şahıs, otluk alanda 'Çamur' isimli köpeğinin sürekli havlaması üzerine 3 günlük olduğu değerlendirilen bir ceset buldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde köpeğini gezdirmeye çıkan bir şahıs, otluk alanda 'Çamur' isimli köpeğinin sürekli havlaması üzerine 3 günlük olduğu değerlendirilen bir ceset buldu.

Olay, akşam saatlerinde Sanayi Sitesi ile D-400 Karayolu arasındaki otluk alanda yaşandı. Bölgede yaşayan Osman Yılmaz, 'Çamur' isimli kurt köpeğini dışarıya gezdirmeye çıktı. Yılmaz'ın tasmasını çıkardığı köpek hemen yakındaki süs bitkileri ve otluk alana doğru gitti ve oradan sürekli havlamaya başladı. Çağırmasına rağmen köpek gelmeyince Yılmaz, bölgeye gittiğinde yerde bir şahıs gördü. Seslenmesine rağmen şahıstan cevap alamayan Yılmaz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. 2-3 günlük olduğu değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan cenaze savcılık ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Köpeğini gezdirmeye çıktığını ama bir cesetle karşı karşıya kaldıklarında şok olduğunu dile getiren Osman Yılmaz, "Köpeğim o yana doğru gitti, şahsı rahatsız etmemesi için yanıma çağırdım ama gelmedi. Alkol almış uyuyor zannettim. Uzaktan baktım nefes almıyordu hemen polisi aradım" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Osman Yılmaz, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da otluk alanda ceset bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da otluk alanda ceset bulundu - Son Dakika
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