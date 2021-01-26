Antalya'nın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor - Son Dakika

Bölgeden geçen sürücüler, sis lambalarını yakarak ilerleyebildi. Bazı vatandaşlar, yüksek noktalardan kenti kaplayan sis bulutlarının görüntüsünü kaydetti, fotoğrafını çekti.

Yağışla birlikte Toros Dağları 'nı sis kapladı. Konyaaltı ilçesine 15 kilometre uzaktaki Doyran Mahallesi'nde görüş mesafesi zaman zaman 25 metreye kadar düştü.

Antalya 'nın yüksek kesimlerinde etkili olan sis güzel görüntü oluşturdu.

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