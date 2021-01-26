Antalya'nın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor - Son Dakika

Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan sis güzel görüntü oluşturdu.
Kent genelinde yağışlar aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Yağışla birlikte Toros Dağları'nı sis kapladı. Konyaaltı ilçesine 15 kilometre uzaktaki Doyran Mahallesi'nde görüş mesafesi zaman zaman 25 metreye kadar düştü.
Bölgeden geçen sürücüler, sis lambalarını yakarak ilerleyebildi. Bazı vatandaşlar, yüksek noktalardan kenti kaplayan sis bulutlarının görüntüsünü kaydetti, fotoğrafını çekti.
Kaynak: AA
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