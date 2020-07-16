ANTALYA Rusya uçuşlarının başlaması turizmciyi sevindirdi - Son Dakika

ANTALYA Rusya uçuşlarının başlaması turizmciyi sevindirdi

Rusya uçuşlarının başlaması turizmciyi sevindirdiRUSYA ile Türkiye arasında hava trafiğinin bugün itibarıyla başladığının açıklanması, turizm sektöründe büyük heyecanla karşılandı.

Rusya uçuşlarının başlaması turizmciyi sevindirdi

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RUSYA ile Türkiye arasında hava trafiğinin bugün itibarıyla başladığının açıklanması, turizm sektöründe büyük heyecanla karşılandı. Uçuşların 1 Ağustos'ta başlamasını bekleyen sektör, tarihin erkene alınmasının sevincini yaşıyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Rusya- Türkiye uçuşlarının başlaması kararının, turizm sektöründe sevinçle karşılandığını söyledi. Rusya'dan gelen tatilcilerin, Türkiye ve özellikle Antalya destinasyonu için çok önemli olduğunu aktaran Atmaca, "Tur operatörleriyle yaptığımız görüşmelerde uçakların hazır olduğunu öğrendik. Beklenen bir karardı ancak bu kadar erken olacağını tahmin etmemiştim. En geç önümüzdeki hafta itibarıyla Rus misafirlerimizin kentimizde olacağını tahmin ediyorum. İlk sefer belki yarın da olabilir. 2020 yılı için 16 milyon turist hedeflemiştik. Bu hedefi yakalamak artık çok kolay olmayacak ama açıklanan bu karar sektörü canlandıracak" dedi.

'EN FAZLA RUS TURİST AĞIRLAYAN BİZİZ'

Rusya ile uçuşların başladığına yönelik açıklama, Rusların 'Küçük Moskova' olarak nitelendirdiği ve en çok tercih ettiği bölge olan Antalya'nın Kemer ilçesinde esnafı hem mutlu etti hem de rahatlattı. Uçuşların başlama tarihini 1 Ağustos olarak beklediklerini, tarihin erkene alınmasının sürpriz olduğunu belirten Kemer Belediye Başkanı ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Necati Topaloğlu, 'Dün Türkiye'ye turist getiren büyük acenteler olan Odeon, Anex, TUI, Corendon ve Pegas ile görüşmüştük. Onlar 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'dan sonra bu işin Almanya ağının, Avrupa ayağının hem de Rusya ayağının açılacağını söylüyordu. Şimdiki gelen bu haber sürpriz oldu. Biz de bekliyorduk ve çok da mutlu olduk. Biliyorsunuz, Antalya bölgesinde en fazla Rus turist ağırlayan biziz. Dün görüştüğümüz acenteciler de zaten gelen turistlerin büyük bölümünün Kemer'i istediğini söylüyor. Esnafımız da bekliyordu, biz de bekliyorduk. Çok olumlu bir haber, inşallah sonucu da iyi olur" diye konuştu.

'RUS PAZARINDA BİR GÜNÜN BİLE ÖNEMİ BÜYÜK'

Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini aktaran DoubleTree by Hilton Genel Müdürü Tamer Önaldı, 'Rusya bizim için çok büyük bir pazar. 5 milyonun üzerinde potansiyeli olan bir pazar. Özellikle Kemer bölgesi Rus turist açısından çok tercih edilen bir bölge. Rusya ile uçuşların tekrar başlamasının bölgemize çok faydalı olacağına inanıyorum. Potansiyeli çok büyük bir pazar olduğu için bir günün bile bizim için önemi çok büyüktü. Sürekli farklı tarihler telaffuz edilmişti ama turizm amaçlı uçuşların erkene alınmasının hepimiz için, bölgemiz için çok iyi olacağından eminim" dedi.

'CHARTERLARIN BAŞLAMASI HAREKETLİLİĞİ ARTIRACAK'

Pandemi sürecinde iç turizmle başlayan turizm hareketliliğinin diğer ülkelerin katılımıyla canlanmaya başladığını söyleyen Barut Otel Genel Müdürü Asım Burak Kıpçak, 'Özellikle bugün sevindirici bir haber aldık. Rusya ile Türkiye arasında uçuşlar başlıyor. Dolayısıyla çok yakın zamanda charterların da başlamasıyla otellerde geçen senelere yaklaşacak bir hareketlilik olacaktır. Özellikle Kemer için Rus turistler çok önemli. Aşağı yukarı otellerin yüzde 70'ini Rus turistler doldurmakta. Dolayısıyla bizler için çok sevindirici bir haber" diye konuştu.

'MİSAFİRLERİMİZİ KEMER'E BEKLİYORUZ'

Kemer Turizmci ve İşadamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez, 'Böyle bir pandemi krizini hiç kimse beklememişti. Dünya böyle bir krizle boğuştu. Ülkemiz de çok ciddi mücadele verdi. Mücadelemizi çok da sağlıklı bir şekilde götürüyoruz. Turizmin geldiği bu noktada ülkelerin tedbirler alması çok doğal. Ancak ülkemizin attığı adımları da dünya gördü ve turist almak konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını anladılar. Bugün itibarıyla Rusya ile uçuşlar başlıyor. Charterlar da yakın zamanda başlayacak. Bu nedenle gönül rahatlığıyla misafirlerimizi Kemer'imize bekliyoruz. Kemer için bu haber çok önemli bir haber, çünkü Kemer pazarının en az yüzde 70'i Ruslarla doluyordu. Şu kötü durumdan boş Kemer'den kurtulup dolu bir turizm hareketi olacaktır" dedi.

Antalya, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Rusya uçuşlarının başlaması turizmciyi sevindirdi - Son Dakika
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