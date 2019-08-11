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ANTALYA SAHİLDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

1 saat önce

Antalya'da 4 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler sahilleri doldurdu.

Antalya'da 4 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler sahilleri doldurdu.
Kurban Bayramı'nın birinci gününde sıcak havayı fırsat bilenler soluğu denizde aldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayan vatandaşlar, serinlemenin keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 39 derece, deniz suyu sıcaklığı 28 derece olarak ölçülürken nem oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 02:04 Kaynak: DHA
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