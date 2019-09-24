Son Dakika Haberleri: Antalya 'tarihi eser bulacağım' diye bahçede 33 metre tünel kazdı
Son Dakika Güncel Haber

Antalya 'tarihi eser bulacağım' diye bahçede 33 metre tünel kazdı

24 dakika önce

'Tarihi eser bulacağım' diye bahçede 33 metre tünel kazdıAntalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Mustafa A., evinin bahçesine 2 metre genişlik ve 33 metre uzunluğunda tünel kazdı.

Antalya 'tarihi eser bulacağım' diye bahçede 33 metre tünel kazdı, System.String[]

'Tarihi eser bulacağım' diye bahçede 33 metre tünel kazdı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Mustafa A., evinin bahçesine 2 metre genişlik ve 33 metre uzunluğunda tünel kazdı. Tarihi eser bulmak için tünel kazdığını ifade eden Mustafa A., izinsiz kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri, Çomaklı Mahallesi'nde oturan Mustafa A.'nın evinin bahçesindeki barakada izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince operasyon düzenlendi. Mustafa A.'nın, bahçe içerisindeki barakadan başlayan 2 metre genişlik ve 33 metre uzunluğunda tünel kazdığı tespit edildi. Şüphelinin kaçak kazıda kullandığı 2 kürek, 3 kazma, 2 balyoz, 50 metre elektrik kablosu, kırıcı delici matkap ucu ve 2 baret ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mustafa A., jandarmadaki ifadesinde, dedesinin burada tarihi eser olduğunu söylediği için tünel kazdığını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A., Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.

YILLARDIR KAZIYORMUŞ

Mustafa A.'nın, tarihi esere ulaşmak için dedesine ait evin bahçesinde yıllardır tünel kazdığı ortaya çıktı. Mustafa A.'nın, tünel kazacağı noktada bahçede önce baraka inşa ettiği, birkaç yıldır ara ara buraya gelerek, alt kısmında kazı yaptığı anlaşıldı.

Mahalle sakinlerinden Zati Özçelik, baraka duvarının içerideki toprak yığınına dayanamayıp yıkılmasının ardından kaçak kazının ortaya çıktığını söyledi. Özçelik, define olduğu düşüncesiyle bu kazının gerçekleştirildiğini duyduklarını belirterek, Burada daha önce kümes vardı. Yeniden inşa edilmiş. Duvar toprak yığınına dayanamayınca kazı yaptığı ortaya çıktı. Uzun süre kimsenin haberi olmadı. Böylesi duyulmadı dedi.

Korkuteli, Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emirates, 15 bin TL maaşla kabin görevlisi alımı için Türkiye'ye geliyor
Tarihi eser bulmak için evinin bahçesinde 33 metre tünel kazdı Trump'tan İran'a gözdağı: Yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır İmamoğlu, AK Parti'nin kalesinde aday olan ismi ödüllendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 17:49:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya 'tarihi eser bulacağım' diye bahçede 33 metre tünel kazdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]