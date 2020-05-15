Antalya tarım orman eğitim günleri başlıyor - Son Dakika

Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gökhan Karaca, uzaktan tarım orman eğitim günlerinin başlayacağını duyurdu.



Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karaca, salgın tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlanması Korona virüs ile mücadelede en önemli savunma güçleri olduğunu söyledi.



Bu süreçte eğitim faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilir kılınması amacıyla uzaktan eğitim çalışmaları başlattıklarını ifade eden Gökhan Karaca, " Bu çalışmalar neticesinde Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman personeli ve özel sektör temsilcilerinin eğitici olacağı "Antalya Tarım Orman Eğitim Günleri"adlı online eğitim programını hayata geçirdik. Bu eğitimler ile sosyal izolasyon korunmaya, eğitimler de aksamadan verilmeye devam edecektir. Başlayacak olan uzaktan eğitim programı ile üreticiler alanında uzman olan eğitmenlerden eğitim alacaklar ve İnteraktif olarak gerçekleşecek eğitimlerde eğitmenlere soru sorma şansına sahip olacaklar."dedi.



Kendisinin açılış konuşmasıyla eğitimin 20 Mayıs'ta başlayacağını açıklayan Karaca, eğitimin tatil günleri hariç olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14: 00-16: 00 saatleri arasında yapılacağını belirtti.



"Ders takvimi"



Eğitim takvimi ise şöyle oluştu: "İlk derste BATEM (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü) uzmanı Dr. Dilek Güven "Muz Yetiştiriciliği, Hastalık ve Zararlıları ile Mücadelesi"ni konusunu anlatacak. 22 Mayıs'ta BATEM uzmanı Dr. Süleyman BAYRAM "Avokado Yetiştiriciliği, Hastalık ve Zararlıları ile Mücadelesi"ni, 27 Mayıs'ta Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Cuma "Mercan Kuzu ve Oğlak Ölümleri"ni, 29 Mayıs'ta Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Şule Orman "Bitkisel Üretimde Atık Yönetimi ve Kompost Yapımı"nı, 1 Haziran'da Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş "Tarımsal Ürünlerin Pazarlanması"nı, 3 Haziran'da Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Hamide Gübbük "Tarımın Terapi Amaçlı Kullanımı"nı, 5 Haziran'da Barış Dinçol "Dijital Pazarlama ve Satış Sistemleri"ni, 8 Haziran'da Akdeniz Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi İlkay Kutlar "Kırsal Alanda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği"ni, 10 Haziran'da Diyetisyen Gül Saldıran "Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Beslenme"yi, 12 Haziran'da BATEM uzmanı Dr. Cevdet Fehmi Özkan "Besin Elementlerinin Bitkilerdeki Noksanlık Belirtileri"ni, 15 Haziran'da Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Dr. Hakan Eski "İyi Tarım Uygulamaları Belgelendirme Prosedürü, Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri"ni anlatacak." - ANTALYA