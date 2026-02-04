Antalya Turizminde İnsanı Koruma Vurgusu - Son Dakika
Antalya Turizminde İnsanı Koruma Vurgusu

04.02.2026 12:19
POYD Başkanı Saatçioğlu, turizmde insan kaynağının önemi ve israfın meslek itibarına etkisini vurguladı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, turizm sektörünün en büyük ihtiyacının insan kaynağını elde tutmak, gençleri sektöre kazandırmak ve mesleği itibarlı kılmak olduğunu belirterek, "Bu nedenle israf konusu sadece çevre değil, insan yönetimi ve meslek itibarı konusudur." dedi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) işbirliğinde hayata geçirilen "Sürdürülebilirlik Akademisi" (SustainAntalya) tarafından "Gastronomi ve Atıksız Mutfak Sempozyumu" düzenlendi.

Aynı zamanda LATUYAB Başkanı olan Saatçioğlu, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, Antalya turizminin geleceğini konuşurken, sadece dolulukları, sezonu, misafir sayılarını değil, sektörün sürdürülebilirliğini ve saygınlığını da konuştuklarını söyledi.

Antalya'nın sadece deniz kum güneş destinasyonu olmadığına dikkati çeken Saatçioğlu, "Antalya, aynı zamanda güçlü gastronomi şehri, büyük üretim coğrafyası ve dünya standartlarında hizmet kültürü olan turizm başkentidir. Büyük turizm ekosisteminde en belirleyici gerçeklerden biri 'Her şey dahil', Antalya'da artık vazgeçilmez bir hizmettir. Ancak 'Her şey dahil', misafir tarafından tam anlamıyla doğru anlaşılmadığında, açık büfelerimizde israfa dönüşebiliyor." diye konuştu.

Saatçioğlu, "Her şey dahil"in kaliteli hizmetin, planlı üretimin, dengeli tüketimin adı olduğunu vurgulayarak, bu tanım doğru yapılmadığında, iyi niyetle kurulan sistemin farkında olmadan gıda israfını büyüten mekanizmaya dönüşmüş durumda olduğunu dile getirdi.

İsrafın boyutunu görmek gerektiğini belirten Saatçioğlu, POYD olarak konuyu gündeme getirerek, sektör içinde defalarca değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

Masalarda biriken veya açık büfeden dönen yiyeceklerin personelin motivasyonunu düşürdüğünü anlatan Saatçioğlu, "Personelde 'Bu kadar emek veriyoruz ama çöpe gidiyor' algısı oluştuğunda, sadece gıda değil, mesleki gurur da motivasyon da hizmet kalitesi de israf olur. Turizm sektörünün en büyük ihtiyacı, insan kaynağını elde tutmak, gençleri sektöre kazandırmak ve mesleği itibarlı kılmaktır. Bu nedenle israf konusu sadece çevre değil, insan yönetimi ve meslek itibarı konusudur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

