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Vali Ersin Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Vali Ersin Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2021 11:25
Vali Ersin Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Yazıcı'yı ziyaret etti. Ziyarette AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yazıcı, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Yaşam kategorisinde Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir" adlı fotoğrafını seçen Yazıcı, haberde ise Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan ve günler süren orman yangınında Mustafa Çiftçi'nin çektiği "Yangından kaçış" adlı fotoğrafa oy verdi.

Yazıcı, spor kategorisinde de yine Mustafa Çiftçi'ye ait Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir pehlivanın mücadele esnasındaki rahat tavırlarının yer aldığı "Keyfim yerinde" fotoğrafından yana oy kullandı.

"Arşive güzel bir anı bırakıyorsunuz"

Vali Ersin Yazıcı, her yıl geleneksel olarak AA'nın fotoğraflarını değerlendirdiklerini söyledi. AA'nın güzel bir uygulama gerçekleştirdiğini dile getiren Yazıcı, "Güzel bir iş yapıldığını değerlendiriyorum. Arşive çok güzel bir anı bırakmış oluyorsunuz. İleride çocuklarımız, torunlarımız bunlara bakarak sizleri, bizleri yad edecek." dedi.

Üç kategorideki fotoğrafları teker teker baktığını belirten Yazıcı, özellikle iki tercihini Antalya'ya ait fotoğraflardan yana kullandığını kaydetti. İki fotoğrafın da Antalya için önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Yazıcı, " Türkiye'nin en eski güreşleri burada yapılıyor, oradan bir enstantane seçtim, diğeri de ciğerimizi yakan Manavgat yangınıyla ilgiliydi. Hala doğal olarak acıları ve artçıları devam eden bir yangın oldu." diye konuştu.

Yazıcı, bir daha böyle afetlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Yıldırım da oylama sonrası Vali Yazıcı'ya AA yayınlarından "100 Yıllık" kitabı hediye etti.

Vali Ersin Yazıcı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Vali Ersin Yazıcı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Vali Ersin Yazıcı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Vali Ersin Yazıcı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Vali Ersin Yazıcı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Vali Ersin Yazıcı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Vali Ersin Yazıcı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Vali Ersin Yazıcı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Ersin Yazıcı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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