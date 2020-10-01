Antalya'ya eylül ayında 28 ülkeden 967 bin 855 turist geldi - Son Dakika

Antalya'ya eylül ayında 28 ülkeden 967 bin 855 turist geldi

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, turizm kenti Antalya'ya eylül ayında 28 ülkeden 967 bin 855 turist geldiğini bildirdi.

Antalya'ya eylül ayında 28 ülkeden 967 bin 855 turist geldi, System.String[]

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, turizm kenti Antalya'ya eylül ayında 28 ülkeden 967 bin 855 turist geldiğini bildirdi. 489 bin 355 kişiyle Ruslar ilk sırada yer aldı.

Turizm kenti Antalya'ya eylül ayında yurt dışından 4 bin 647 uluslararası charter uçuşu gerçekleşti. Rusya'dan gerçekleşen bin 761'i uçuşla kente 489 bin 355 turist geldi. Bu rakamlarla Antalya dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarını geride bıraktı.

Eylül ayı içinde Mayorka'ya 2 bin 868, Girit'e 2004, Rodos'a bin 26, Dubrovnik'e 327 uçuş gerçekleşti.

Antalya'ya eylül ayında 28 ülkeden 967 bin 855 turist geldi. Eylül ayında en çok turist 489 bin 355 kişiyle Rusya'dan geldi. Ağustos ayında 356 bin 636 turistin geldiği Rusya'dan artışla eylül ayında yüzde 37 olarak gerçekleşti.

Ukrayna'dan Antalya'ya eylül ayında 779 uçuş ile 154 bin 659 turist geldi. Bir önceki ay Ukrayna'dan kente 158 bin 248 misafir gelmişti.

"İngiltere eylülde yükselişe geçti"

Turizm kenti Antalya'yı tercih eden en dikkat çekici ülke ise İngiltere oldu.İngiltere'den eylül ayında Antalya'ya 87 bin 914 turist geldi. Ağustos ayında İngiltere'den 78 bin 676 turist Antalya'ya gelmişti, eylül ayındaki artış ise yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında Almanya'dan Antalya'ya 79 bin 278 turist geldi. Ağustos ayında bu rakam 84 bin 387 olarak gerçekleşmişti. Eylül ayında 5 bin 100 Alman turist daha az gelince Almanya tarihinde ilk kez Antalya sıralamasında 4'üncü oldu.

"2 milyon 277 bin kişi"

1 Ocak-30 Eylül 2020 tarihleri arasında Antalya'ya gelen toplam turist sayısı ise 2 milyon 277 bin 13 kişiye ulaştı. Ruslar 961 bin 912 kişiyle ilk sırada yer alırken, 413 bin 771 kişiyle Ukrayna ikinci,317 bin 573 kişiyle Almanya üçüncü, 201 bin 138 kişiyle İngiltere 4.'üncü sırada yer aldı.

"3,5-4 milyona ulaşır"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, bloğunda paylaştığı rakamların ardından kısa bir değerlendirmede bulundu.

Pandemi döneminde Antalya'ya yılbaşından bu yana gelen turist sayısının 1 Ekim itibariyle 2.5 milyona yaklaştığını kaydeden Yavuz, "Bu rakam veriler paket tur sayılarıdır, münferit girişleri, flight only uçuşları kapsamıyor. Böyle bir dönemde hem korona ile mücadele edip, hem turizm faaliyetini bu zor şartlarda sürdürmek çok kolay olmadı. Zaten bunu beceremeyenler oyun dışı kaldı. Bu, 16 milyon rakamını görmüş bir şehir için çok düşük gibi dursa da 2020 yılını hiç bir yıl ve dönemle kıyaslamadan kendi içinde değerlendirmek gerekir. Bu istisnasız bütün sektörler için geçerlidir" dedi.

Yavuz, Antalya'ya ekim ve kasım aylarında da 1-1,5 milyon turistin gelmesini beklediğini belirterek, 2020 yılında ise toplam rakamın 3,5 - 4 milyona ulaşacağını bildirdi. - ANTALYA

Antalya'ya eylül ayında 28 ülkeden 967 bin 855 turist geldi
Antalya'ya eylül ayında 28 ülkeden 967 bin 855 turist geldi
Antalya'ya eylül ayında 28 ülkeden 967 bin 855 turist geldi
Antalya'ya eylül ayında 28 ülkeden 967 bin 855 turist geldi
Antalya'ya eylül ayında 28 ülkeden 967 bin 855 turist geldi

Antalya, turist, Turizm, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'ya eylül ayında 28 ülkeden 967 bin 855 turist geldi - Son Dakika Ekonomi

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