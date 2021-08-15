Antalya'ya tatile gelen genç, pansiyon odasında ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'ya tatile gelen genç, pansiyon odasında ölü bulundu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kişi, konakladığı pansiyonda ölü bulundu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kişi, konakladığı pansiyonda ölü bulundu. Tatil için Antalya'ya gelen ve Yazır Mahallesi Olimpos mevkisindeki bir pansiyonda kalan Mert Topaloğlu'ndan (23) haber alınamaması üzerine pansiyon çalışanları odaya girdi. Topaloğlu'nun hareketsiz şekilde yattığını gören görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşamını yitirdiği belirlenen Topaloğlu'nun cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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