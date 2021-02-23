Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz oldu - Son Dakika

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz oldu

23.02.2021 16:00
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz oldu, System.String[]

Antalyaspor Vakfı ile Antalyaspor Kulübü Derneği'nin başkanlığını yürüten Mustafa Yılmaz, tek listeyle girdiği genel kurulda oy birliğiyle Antalyaspor A.Ş. başkanlığına seçildi.

Antalyaspor Vakfı ile Antalyaspor Kulübü Derneği'nin başkanlığını yürüten Mustafa Yılmaz, tek listeyle girdiği genel kurulda oy birliğiyle Antalyaspor A.Ş. başkanlığına seçildi. Antalyaspor'un üç kurumunda aynı anda başkan olmasıyla tarihe geçen Yılmaz, "İlk hedefimiz Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmak, ardından şehrimize kupayı getirmek" dedi.

Antalyaspor'un olağan genel kurulu, bugün saat 14.00'te Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenen genel kurula, yönetim Antalyaspor A.Ş. hissedarları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, tek aday olarak katılan Mustafa Yılmaz, belirlediği 29 kişilik yönetim kurulu listesiyle Antalyaspor A. Ş.'nin başkanlığına seçildi. Mevcutta Antalyaspor Vakfı ile Antalyaspor Kulübü Derneği başkanlığını yürüten Yılmaz, Antalyaspor başkanlığına seçilmesiyle kırmızı-beyazlıların üç kurumunda da aynı anda başkanlık yapan tek isim oldu.

"Yalvarırcasına çırpındım"

Geçmiş yönetimlere ve bir önceki başkan Ali Şafak Öztürk'e teşekkür ederek sözlerine başlayan Mustafa Yılmaz, 19 Ocak'taki istifaların ardından gece gündüz demeden mücadele ettiklerini söyledi. İstenilen desteği bulamadıklarını aktaran Yılmaz, "Şehrimizin önemli, değerli birçok kesimiyle bir araya geldik. Bu kurullarda görev almasıyla ilgili yalvarırcasına çırpındım. Maalesef istediğimiz desteği bulduğumuzu söylememiz mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Ben mücadele ederken hiçbiriniz yoktu"

"Büyük bir aile gibi davranmalıyız" diyen Başkan Yılmaz, sosyal medya dahil olmak üzere belirli bir kesim tarafından Antalyaspor aleyhine yapılacak eleştirilere asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Yılmaz, olumsuz görüşte bulunan kişilere seslenerek, "Buradan sormak istiyorum 35 gündür neredeydiniz? Ben mücadele ederken hiç biriniz yoktu" ifadelerini kullandı.

"Ziraat Türkiye Kupası'nı şehrimize getirmek istiyoruz"

Antalyaspor'un 12 maçtır kaybetmediğine dikkat çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplam 12 maçtır yenilmezlik serimizi devam ettiriyoruz. Bu Antalya'mız için güzel bir başarıdır. Bu başarılarımız fazlasıyla artacağına inanıyorum. Ziraat Türkiye kupasında da yarı finaldeyiz. İlk hedefimiz finale çıkmak, finalden sonrası da şehrimize Ziraat Türkiye kupasını getirmek. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal başta olmak üzere, teknik heyet ve oyuncularımıza güvenimiz sonsuzdur."

Danışma kurulunda önemli isimler

Mustafa Yılmaz, ayrıca tarihte ilk defa danışma kurulu oluşturduklarını da belirtti. Danışma kurulunda, yaptığı nakillerle kendinden söz ettiren Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve eski FİFA kokartlı hakem İlhami Kaplan da yer aldı.

29 kişilik yönetim kurulu listesi

Yeni Başkan Mustafa Yılmaz'ın29 kişilik yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

"Mustafa Yılmaz, Mustafa Sak, Emin Kemal Hesapçıoğlu, Fesih Tamince, Tuncay Kilit, Yıldıray Karaer, Mehmet Güneysu, Mustafa Özdoğan, Hakan Karaca, Sabri Gülel, Tarık Sarvan, Ramazan Sert, Aziz Çetin, Berkay Bahar, Haldun Kilit, Emin Gülmez, Rasim Feyzan Doğu, Kıvanç Kuzay, Ramazan Karabulut, Rıdvan Güzel, Aytaç Altay, İsmail İltemur, Ferit Sezer, Emrah Çelik, Okan Kaya, Sezgin Özer, Atilla Akınca, İbrahim Merey, Adnan Başkan" - ANTALYA

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz oldu
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz oldu
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz oldu
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz oldu
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz oldu
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz oldu
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz oldu
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz oldu
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz oldu

Mustafa Yılmaz, İstiklal Marşı, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz oldu - Son Dakika Spor


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