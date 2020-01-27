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Antalyaspor'da Podolski ve Ersan sağlık kontrolünden geçti
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un renklerine bağladığı Lukas Podolski ile Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:12 Kaynak: DHA
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un renklerine bağladığı Lukas Podolski ile Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçti.
Antalyaspor'un resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Lukas Podolski ile Ersan Adem Gülüm, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 2 futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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