Antalyaspor'da Podolski ve Ersan sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'da Podolski ve Ersan sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika Spor

Antalyaspor'da Podolski ve Ersan sağlık kontrolünden geçti

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un renklerine bağladığı Lukas Podolski ile Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçti.

Antalyaspor'da Podolski ve Ersan sağlık kontrolünden geçti, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un renklerine bağladığı Lukas Podolski ile Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçti.

Antalyaspor'un resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Lukas Podolski ile Ersan Adem Gülüm, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 2 futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.


Ersan Adem Gülüm, Lukas Podolski, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:12 Kaynak: DHA
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