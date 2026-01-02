Antalyaspor'da Yeni Teknik Direktör Sami Uğurlu - Son Dakika
Spor

Antalyaspor'da Yeni Teknik Direktör Sami Uğurlu

Antalyaspor\'da Yeni Teknik Direktör Sami Uğurlu
02.01.2026 18:46
Antalyaspor, Erol Bulut'tan sonra teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'yu getirdi.

Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi. Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Uğurlu'nun bu akşam yapılacak antrenmanda takımın başında olacağı, resmi imza töreninin ise pazartesi günü yapılacağı duyuruldu.

Erol Bulut ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'yu getirdiğini duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Hoş geldin Sami Uğurlu. Antalyasporumuz, Teknik Direktör Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Antalyaspor'dan yapılan resmi açıklamaya göre Uğurlu'nun kırmızı-beyazlıların bu akşam yapılacak olan antrenmanda takımın başında yer alacağı belirtilirken, resmi imza töreninin ise pazartesi günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılacağı ifade edildi. - ANTALYA

