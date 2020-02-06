Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçından notlar - Son Dakika
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Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

19 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, kadroda revizyona gitti.

Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçından notlar, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, kadroda revizyona gitti.

Teknik direktör Tuna, geçen hafta ligde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldıkları karşılaşmanın 11'inde yer alan isimlerden 10'unu sahaya sürmezken, yalnızca Mukairu'ya başlangıç kadrosunda görev verdi.

Antalyaspor'un Sivasspor karşısındaki ilk 11'i, Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Ufuk Akyol, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, N'Dinga, Harun Alpsoy, Hakan Özmert, Charles, Doğukan Sinik ve Mukairu'dan oluştu.

Kırmızı-beyazlıların yeni transferlerinden Ersan Adem Gülüm ile N'Dinga, ilk resmi maçlarına çıktı.

Demir Grup Sivasspor'da 6 değişiklik

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde 5-1 kaybettikleri Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'inden Mert Hakan Yandaş, Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan ve Caner Osmanpaşa'yı Antalyaspor karşısında da sahaya sürerken, 6 değişiklik yaptı.

Çalımbay, Gaziantep FK karşılaşmasının başlangıç kadrosundan Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy ve Emre Kılınç'ın yerine, Ali Şaşal Vural, Isaac Cofie, Paul Papp, Samba Camara, Yasin Öztekin ve Ziya Erdal'ı Antalyaspor önünde sahaya sürdü.

Öte yandan, Van'daki çığ faciasında hayatını kaybedenler için maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünlerde boşluklar dikkati çekerken, maçı az sayıda taraftar takip etti.

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:10 Kaynak: AA
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