Antalyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Döşemealtı ilçesinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktik çalıştı.
İdmanı izleyen Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Yanal ile bir süre görüştü.
Akdeniz ekibi, daha sonra özel uçakla İstanbul'a gitti.
Antalyaspor'da sakatlığı süren orta saha oyuncusu Ufuk Akyol dışında eksik bulunmuyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Kaynak: AA
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