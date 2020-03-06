Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.


Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki akşam antrenmanında, kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Öte yandan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, asbaşkan Berkay Bahar, genel menajer Servet Çavuşoğlu ve yıldız oyuncu Lukas Podolski, kulübün isim sponsoru Fraport TAV'a ziyaret gerçekleştirdi.

Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol, ziyaretteki konuşmasında, Antalyaspor'un yanında olmanın kendilerine güç ve gurur verdiğini, Podolski'nin de kırmızı-beyazlı camianın marka değerine büyük katkı sağladığını belirtti.

Kulüp başkanı Öztürk de söz konusu ziyareti isim sponsorluğu nedeniyle bir kez daha teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Podolski çay içti, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi

Antalya'nın, Almanya'da çok bilinen tatil beldesi olduğunu, ailesinin de birçok kez bu turizm kentinde tatil yaptığını bildiren Podolski ise "Antalyaspor'un dünya çapında bilinen bir kulüp olması için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu, üzerinde Antalyaspor logosu bulunan çay bardakları ile yapılan serviste, çok sevdiği bilinen çayı yudumladı.

Podolski, günün anısına imzasını attığı bir formayı Fraport TAV Genel Müdürü Varol'a hediye etti ve firma personeliyle fotoğraf çektirdi.

Gençlerbirliği, Antalyaspor, Podolski, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe, Abdullah Avcı iddialarını yalanladı
Beşiktaş, Ankaragücü'nü 2-1 yendi Beşiktaş taraftarından Mehmetçiğe destek Adem Ljajic'in gol sevincinde yaptığı hareketler maça damga vurdu!

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 06:10:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]