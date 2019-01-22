Antalyaspor, Göztepe Maçına Hazır
31 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Antalyaspor
, hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yarınki karşılaşmanın taktik provaları yapıldı.
Göztepe ile Antalyaspor, 3-3 biten ilk maçın rövanşında yarın saat 18.00'de Bornova
Stadı'nda karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:36 Kaynak: AA
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