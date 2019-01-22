Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Göztepe Maçına Hazır

Antalyaspor, Göztepe Maçına Hazır

31 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor, Göztepe Maçına Hazır, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yarınki karşılaşmanın taktik provaları yapıldı.

Göztepe ile Antalyaspor, 3-3 biten ilk maçın rövanşında yarın saat 18.00'de Bornova Stadı'nda karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:36 Kaynak: AA

Spor
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