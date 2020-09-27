Antalyaspor ile Denizlispor lig rekabetinde 27. randevuda

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak olan Fraport TAV Antalyaspor, rakibiyle Süper Lig'de 27, toplamda ise 82. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya, Özgür Ertem, Hüsnü Emre Çelimli hakem üçlüsü yönetecek.

Geride kalan iki haftada aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan toplayan Antalyaspor, maç eksiğiyle ligde 7. sırada bulunuyor. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde hazırlıklarına devam eden Antalyaspor'da, Yukatel Denizlispor karşısında sakatlıkları devam eden Drole ve Serdar Gürler forma giyemeyecek. Sahasındaki son 3 maçı kaybetmeyen kırmızı-beyazlılar, Denizlispor karşısında da 3 puan hedefliyor.

Süper Lig'de 27. randevu

Antalyaspor ile Denizlispor tarihlerinde 81 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 33'ünü kırmızı-beyazlılar, 27'sini yeşil-siyahlılar kazandı, 21 mücadelede de taraflar yenişemedi.

Süper Lig'de ise Fraport TAV Antalyaspor ile Denizlispor 27'inci kez karşı karşıya gelecek. 26 karşılaşmada Antalyaspor'un 10, Denizlispor'un 8 galibiyeti bulunurken, 8 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmada, Antalyaspor sahasında rakibine 2-0 kaybederken, deplasmanda 3-0 kazanmıştı. İki takım arasındaki en farklı skoru ise Antalyaspor rakibini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-1 yenerek elde etmişti. - ANTALYA