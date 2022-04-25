Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu

25.04.2022 22:44
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu

Antalyaspor, "Ukrayna'da Barış" temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamındaki özel maçta Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu.

Antalyaspor, " Ukrayna'da Barış" temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamındaki özel maçta Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu.

Antalya Stadı'nda "Barış için futbol" temasıyla oynanan karşılaşmadan önce İstiklal Marşı ile Ukrayna milli marşları okundu. Kırmızı-beyazlı takım, karşılaşmaya Diogo, Bahadır Öztürk, Efe Can Gülerce, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Deni Milosevic, Ghacha, Fredy, Ndao, Fernando ve Luiz Adriano 11'iyle çıktı. Shakhtar Donetsk'in ilk 11'inde ise kalede Trubin, Matviyenko, Marlon, Rakitsky, Konoplia, Bondar, Bondarenko, Stepanenko, Sudakov, Mudryk ve Solomon yer aldı.

Antalyaspor'da Luiz Adriano ve Fernando Martins karşılaşmanın 7. dakikasında yerlerini Mustafa Erdilman ile Ege Birsel'e bıraktı. Mustafa Erdilman oyuna girdikten kısa süre ceza sahası dışından sert şutu ağlarla buluştu.(1-0)

Shakhtar Donetsk'te atılan uzun topta ceza sahasına giren Solomon Manor'un sert şutu kalecinin sağından ağlara gitti.(1-1). Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısın her iki takımda yedek kadrosuyla çıktı. 75. dakikada konuk ekipte Dmytro Topalov'un ceza yayı üzerinden sert şutu kalecinin sağından ağlara gitti.(1-2)

Mücadele Shakhtar Donetsk'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

(İsa Akar/İHA)

Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu

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Kaynak: İHA

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