Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'un Bolu kampı başladı
Son Dakika Spor Haber

Antalyaspor'un Bolu kampı başladı

8 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Bolu'da yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Bolu'da yaptığı antrenmanla başladı.
Birinci etap kampını Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamlayan Antalya ekibi 3 gün aranın ardından ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu'ya geldi.
Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kampa giren Akdeniz ekibi, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında ilk antrenmana çıktı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, antrenman öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum kampının kendileri açısından çok güzel geçtiğini söyleyerek, Bolu'da da aynı şekilde çalışacaklarını belirtti.
Bolu'da çok güzel bir kamp ortamı olduğuna değinen Korkmaz, "Bu ortamda çok iyi, çalışıp lige çok iyi hazırlanmamız lazım. Oyuncular da zaten bunun farkında. Bu kampta hazırlık maçları çok olacak. Bu hazırlık maçlarında istediğimiz oyun düzeni ve sistemini de yerleştirmeye çalışacağız. Sakatlanmadan bu hazırlık kampını da bitirmek istiyoruz." dedi.
Korkmaz, Ağustos ayının 1 ya da 2'sine kadar Bolu'da olacaklarını da belirterek, bu süreyi iyi değerlendirmek istediklerini kaydetti.
Bolu kampına 28 futbolcu ile başladıklarını da sözlerine ekleyen Korkmaz, "Transfer istiyoruz. Bu konudaki çalışmalar da devam ediyor. Şu anda çalışmalara kamptaki oyuncularla beraber devam edeceğiz. Doğukan'ın bir sakatlığı vardı Erzurum'da. O, kampa katılmayacak. Fehmi'nin geçen seneden sakatlığı vardı. O da katılmayacak. Onlar da bir an önce iyileşirse lige güzel bir şekilde başlayıp devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Antalyaspor'un Bolu kampı başladı
Antalyaspor, Erzurum, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Feghouli, Filistin bayrağıyla gönülleri fethetti Ronaldo ve Merih Demiral'in gol sevinci Fenerbahçe, YouTube'da 1 milyon aboneye ulaştı! Bir ilki başardı Galatasaray idmanında Donk, Hasan Şaş'ı sakatladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 22:15:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'un Bolu kampı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]