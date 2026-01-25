Antalyaspor\'un İhtiyacı: Daha Fazla İyileşme

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, çalışmaları gereken çok şeyin olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, rakipleriyle oynanan her maçın kendileri için önemli olduğunun altını çizerek, "Kasımpaşa maçında alınan 1 puanın ne kadar değerli olduğunu aslında bu maç belirleyecekti. Çünkü direkt rakiplerimizle oynuyoruz. Deplasmanda oynadığımız maç sonrası yaptığımız açıklamada iyi başladığımızı söylemiştik. Bizim için alınan 1 puan çok değerliydi. Orada kaybetmiş olsaydık moral ve motivasyon olarak belki istediğimiz seviyeye çıkamayabilirdik" dedi.

"Mücadele olarak ayakta kalan takımın kazanacağı bir maç oldu"

Gençlerbirliği maçında oyundan çok mücadelenin ön planda olduğunu söyleyen Uğurlu, "O yüzden hem oyuncu değişikliklerini hem çıkardığımız 11'i çok iyi seçmek zorundaydık. Çünkü o değişiklikler bize maçı alacak motivasyonu verecekti. Oyun başlangıcında çok talihsiz bir gol yedik aslında, biraz da şans golü. Rakip de aynı şekilde pozisyon buldu sonrasında. Biz de pozisyonlar bulduk. Aslında biraz daha gel-gitli bir oyun oldu. Mücadele olarak ayakta kalan takımın kazanacağı bir maç haline geldi. Çok mücadele ettiler, oyuncu gurubu çok istekli, hem kendilerine hem arkadaşlarına inanıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Daha yolumuz var"

Takımın fizik olarak iyiye gittiğini ancak oyunu yukarıya taşımaları gerektiğini belirten Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Taraftar gücünü arkamıza aldığımız zaman bu takım çok fazla mücadele edecek. Oyun anlamında çok eksiğimiz var. Bunu yukarı çıkarmamız gerekiyor. Fizik olarak da bu kadar kızsa sürede bu mücadeleye çıkabilmek çok kolay değil. Bu biraz özveri istiyor. Tabii bu özveriyi gösteren oyuncuların kazandığı bu maç, öz güven olarak da bize çok iyi şekilde dönecek. Çünkü uzun süredir içeride maç kaz anmayan, ilk yarı toplam 4 puan kazanan bir takım var. Buradan dönmek çok kolay değil. Özellikle geri düştükten sonra maçı çevirmek ciddi şekilde efor ve inanç istiyor. Bu inanç ve öz güven onlarda var. İstiyorlar, istediklerini gösteriyorlar da. Onların hepsini tek tek tebrik ediyorum. Ama yine söylüyorum geliştirmemiz gereken, çalışmamız gereken çok şey var. Bir defa oyunu çok yukarıya taşımamız gerekiyor. Çok daha sakin oynamamız gerekiyor. Rakip kaleye çok daha fazla inmemiz gerekiyor. Bu mücadele gücüyle oyunu birleştirdiğimizde daha farklı bir Antalyaspor izleyecek. Daha yolumuz var. Bu bir galibiyet bizim için çok değerli, çok önemli ve öz güven sağlayacak bir galibiyet. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

"Her şey bir plan doğrultusunda"

Zaman zaman oyuncuları farklı noktalarda oynatabildiğini söyleyen Uğurlu, "Samet çok fazla oynayan 90 dakika süre alan bir oyuncu değil. Kaldı ki kendi mevkii de değil. Oradaki mesafeler çok uzadığında yun oynamak çok kolay değil. Orada 65 dakika çok özverili ve istekli oynadı. Gözlemlediğimiz oyuncuları farklı mevkilerde deneyebiliyoruz. Oradaki dinamizm ve yapmış olduğu baskı. Bizim için çok önemli. Orta sahayı ve savunmayı rahatlatacak bir baskı. Samet'te tüm gücüyle orada oynadı. Çok iyi işler yaptı. 2 asist yaptı. Oyundan çıkmasa iyi gittiği bir dönemde performans olarak aşağıya düşebilirdi. Orada onun enerjisinden faydalanmak istedik. Belki istediğimiz seviyede değil ama o seviyeye gelecek. Biz her oyuncumuza tek tek çok fazla güveniyoruz. Maçtan sonra bunları kolay ama rakibin gel-git oyunundan sonra düşeceğini az çok tahmin ediyorduk. Samuel Balet'in ikinci oyuna girmesi ve o enerjisi, rakibinde 60'dan sonra oyundan düşmesi ile çok etkili oldu. Bunlar tamamen ekibin ve bizim yapmış olduğu plan doğrultusunda" şeklinde konuştu.

"Trabzon maçı içinde en az hata ile oynamamız gereken maçlardan biri"

Önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor maçının kendileri için daha zor geçeceğini vurgulayan Sami Uğurlu, "Bu sadece bizim açımızdan baktığımızda 3 puan. Benim için en önemli olan şey, iç sahada kazanamamak. Geriye dönebilmek, bu mücadele bu istek aslında 3 puandan fazlası. Trabzon maçı bundan daha zor geçecek. Ama bizim Trabzon maçında bundan daha iyi olmamız gerekiyor. Daha çok üzerine koymamız gerekiyor. Belki daha fazla mücadele edeceğimiz bir maç olacak. Daha az hata yapmamız gereken bir maç olacak. Bu maçlar çok zor. İyi bir kadroya sahipler, ligin üçüncüsü, etkili oynuyorlar. Etkili oyuncuları var. O zaman kendi performansının da üzerine çıkman gerekiyor. Umarım oyuncularda kendi performanslarının üzerine çıkıp orada gereken mücadeleyi vereceğiz. Bunu daha öncede söyledim. Bizim takımlarımız mücadele etmek, yüksek tempoda hareketli oynamak zorunda. İşte o zamanda oynamasını beklediğin oyuncular oynamıyor, ama farklı oyuncularda oynayabiliyor. Bu biraz dediğim gibi efor, enerji, istek ve coşkuyla oyunu birleştirdiğinde farklı olacak. Trabzon maçı içinde en az hata ile oynamamız gereken maçlardan bir tanesi. Oradan alacağımız galibiyet önümüzü çok daha fazla açacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Takım çok daha iyiye gidiyor"

Takımın başına geldiği zaman seviyesinin çok düşük olduğunu belirten Uğurlu, "Net olarak konuşayım. Ben her zaman açık konuşuyorum. Her yerde açık konuşurum. Geldiğimde takımın seviyesi inanılmaz derecede kötüydü. Yani kötü demiyorum. İnanılmaz derecede kötüydü. Biz devre arasında bir hazırlık maçı oynadık. Burada birçok oyuncuyu denedik. Yani oradaki boşluk, bu hocalarla alakalı değil ama. İzinler, devre arası yani toplamda bir 15-20 günlük neredeyse bir boşluk, bu oyuncu için büyük handikap. Bir de bizim puan durumumuzdaki bir takım için çok büyük handikap. Geldiğimizden bu yana üç hafta oldu. Takım çok daha iyiye gidiyor. Başladığımızdan çok da yukarıda olduğunu söyleyebilirim. Ben öyle görüyorum. Mücadele gücü çok daha yukarıda. Tabii bunun çok daha yukarıya çıkması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"Başarı sürdürülebilir olduktan sonra gerçek başarı oluyor"

Maçtan önce oyuncuların galibiyet için inançlı olduğunu söyleyen Sami Uğurlu, "Antrenmanda hepsi çok çalışıyor. Çok istekliydi maça gelirken. Herkesin söylediği 'Hiç merak etmeyin hocam kazanacağız'. Kazanacaklarından çok eminlerdi, çok istediler. Çünkü o inançla geldiler. Soyunma odası da dahil burada maça çıkarken devre arası o kadar inançlılardı. Aklının ucundan bile geçirmediler. Galip geldiğin zaman soyunma odası keyifli, güzel oluyor. O anlardan birini yaşadık. Gerçekten çok mutlulardı. O bir geri dönüş diyebiliriz. Başarı sürdürülebilir olduktan sonra gerçek başarı oluyor. İşte bunu sürdürmek lazım. Daha çok çalışmak lazım. Daha çok istemek lazım. Dediğim gibi galip geldiğiniz zaman soyunma odaları çok keyifli ve güzel oluyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA