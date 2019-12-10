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Antartika'da Şili'ye ve içinde 38 kişinin olduğu uçak kayboldu

6 saat önce

Antartika'da Şili devletine ait üsse gitmekte olan ve içinde 38 kişinin bulunduğu hava kuvvetlerine ait C-130 Herkül tipi uçak kayboldu, yetkililer ümitli olmadıklarını bildirdi.

Antartika'da Şili'ye ve içinde 38 kişinin olduğu uçak kayboldu, System.String[]

Antartika'da Şili devletine ait üsse gitmekte olan ve içinde 38 kişinin bulunduğu hava kuvvetlerine ait C-130 Herkül tipi uçak kayboldu, yetkililer ümitli olmadıklarını bildirdi.

Şilili yetkililer, Antartika'daki Şili üssüne gitmekte olan uçakla iletişimin kesildiğinde uçağın yarı yolda olduğu ve içinde 17 mürettebat ile 21 yolcunun bulunduğunu açıkladılar. Uçakla irtibatın kopmasının üzerinden yaklaşık 7 saat geçtiğini ve arama kurtarma çalışmalarının hemen başlatıldığı bildirildi. Uçağın Güney Amerika'daki Horn Burnu ile Güney Shetland Adaları arasında bulunan Drake Boğazı üzerindeyken irtibatın kesildiğini ifade edilirken, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Savunma ve İçişleri Bakanları ile birlikte arama kurtarma çalışmalarını yakından izlediklerini açıkladı.


Şili, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:54 Kaynak: DHA
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