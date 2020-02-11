ANTBİRLİK'ten 25 milyon liralık güneş enerjisi yatırımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTBİRLİK'ten 25 milyon liralık güneş enerjisi yatırımı - Son Dakika

ANTBİRLİK'ten 25 milyon liralık güneş enerjisi yatırımı

6 saat önce

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), kendi enerjisini güneşten üretecek.

ANTBİRLİK'ten 25 milyon liralık güneş enerjisi yatırımı, System.String[]

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), kendi enerjisini güneşten üretecek.

Birlikten yapılana açıklamaya göre, toplam 30 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulacak güneş enerji tesisi 25 milyon liraya mal olacak. İki tesis üzerine kurulacak güneş enerji tesislerinde 4 megavatlık elektrik üretimi yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, yatırımın 3 yılda kendisini amorti edeceğini belirtti.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'den (TEDAŞ) gerekli izinleri aldıklarını kaydeden Yavuz, " Aksu'da 21 bin ve Serik- Çandır tesislerinde 9 bin metrekare kapalı alan üzerine yapılacak iki etaplı güneş enerji tesisinin kurulumuna en kısa zamanda başlayacağız. Proje, 2021'de tam kapasite ile faal hale gelecek. Tüketen değil üreten olacağız." ifadelerini kullandı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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