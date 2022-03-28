GAZİANTEP - Antep savunmasında düşmana kendini siper eden kahraman: Şahin Bey - Son Dakika
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GAZİANTEP - Antep savunmasında düşmana kendini siper eden kahraman: Şahin Bey

28.03.2022 11:16

Kurtuluş Savaşı döneminde destansı mücadelelerin yaşandığı Antep savunmasının önemli isimlerinden Şahin Bey, vefatının 102. yılında anılıyor Asıl adı Mehmed Said olan ve 1877 yılında Gaziantep'te doğan Şahin Bey'in vatanseverlik duygusuyla yaptıkları, toplumun her kesimine örnek oluyor.

Kurtuluş Savaşı döneminde destansı mücadelelerin yaşandığı Antep savunmasının önemli isimlerinden Şahin Bey, vefatının 102. yılında anılıyor

Asıl adı Mehmed Said olan ve 1877 yılında Gaziantep'te doğan Şahin Bey'in vatanseverlik duygusuyla yaptıkları, toplumun her kesimine örnek oluyor.

Henüz 22 yaşındayken 1899 yılında Yemen'e er olarak gittiğinde cepheyle tanışan Şahin Bey, buradaki başarısıyla kısa sürede başçavuş oldu.

Trablusgarp Harbi'ne gönüllü katılan Şahin Bey, Balkan Savaşları'nda Çatalca Cephesi'nde, Galiçya'da 15'inci Kolordu'da ve Sina Cephesi'nde düşman birliklerine karşı cansiparane mücadele örneği ortaya koydu.

Vatanseverliği ve gayretleriyle öne çıkan Şahin Bey, teğmenlik rütbesine yükseldi. 1918 yılında İngilizlerle Sina Cephesi'nde süren muharebede esir düşen, Mısır'daki İngiliz esir kampında 1919 Aralık ayı başlarına kadar esir kalan Şahin Bey, ateşkesten sonra ise serbest bırakıldı.

Ardından Harbiye Nezareti tarafından Urfa'nın Birecik kazası Askerlik Şubesi Başkanlığına tayin edilen Şahin Bey, işgal altındaki Antep'in vaziyetini görerek kente gitmeye karar verdi.

Kilis-Antep yolunu kontrol altına alma vazifesi üzerine çalışmalara başlayan Şahin Bey, "Müsterih olunuz. Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez." sözleriyle adını tarihe yazdırdı.

Düşmana karşı büyük direniş gösteren Şahin Bey ve beraberindekiler, 3 Şubat ve 18 Şubat 1920'de tam donanımlı Fransız birliklerini hezimete uğrattı.

Şahin Bey, zaferin ardından düşman kumandanına gönderdiği mektupta, "Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde şüheda kanı karışıktır. Din için, namus için, hürriyet için ölüme atılmak bize, ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Bir gün evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza." ifadesini kullandı.

Andorya kumandasındaki 8 bin piyade ve 200 süvariden oluşan Fransız kuvvetleri, Antep'e ulaşmak için 25 Mart 1920'de yeniden saldırıya geçti.

Elmalı Köprüsü'nde şehit edildi

Fransızlara karşı 4 gün boyunca direnen Şahin Bey, tek başına kalıncaya kadar mücadele etti. Son ana kadar düşman ateşine karşılık veren Şahin Bey, 28 Mart 1920'de Elmalı Köprüsü'nde şehit edildi.

Yaklaşık 10 ay süren ve 6 bin 317 vatan evladının şehit edilmesiyle son bulan Antep savunmasında vatan ve namus için kendisini feda eden Şahin Bey'in ismini yaşatmak isteyen Antep halkı, şehidinin adını ilçeye, belediyeye, okullara ve mahallelere veriyor.

Şahin Bey, her yıl şehit edildiği Elmalı Köprüsü yakınlarında, Gaziantep-Kilis kara yolunun 28. kilometresindeki anıt mezarı başında anılıyor.

Fransızlar, 8 bin kişilik kuvvetle Şahin Bey'in üzerine saldırmış

Gaziantep Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, AA muhabirine, Şahin Bey'in birçok hizmeti olduğunu söyledi.

Şahin Bey'in halkı örgütlediğini ve Antep'in dışında savunma hattı oluşturduğunu ifade eden Tansü, şöyle devam etti:

"Şahin Bey'in 4 aylık savunmasının ardından Maraş kurtuluş kıvılcımlarını yakmış, Birecik ve Urfa'da kurtuluş mücadelesi meydana gelmiştir. Antep de büyük ölçüde rahatlamıştır ancak 4 aylık savunmanın sonucunda Şahin Bey'i devreden çıkaramadığı takdirde Antep ve bölgeye hakim olamayacağını anlayan Fransızlar, 8 bin kişilik bir kuvvetle Şahin Bey'in üzerine saldırmıştır. Şahin Bey, 'cesedimizi çiğnemeden bu köprüden geçirmem.' diyerek Elmalı Köprüsü üzerinde 28 Mart'ta yanındaki son neferleri gönderdikten sonra şehit düşmüştür."

Tansü, Şahin Bey'in Maraş ve Urfa'nın düşmandan kurtulmasına katkı sağladığını ve savaşın Antep'in içine taşınmasını 4 ay engellediğini dile getirdi.

Şahin Bey'in büyük bir kahraman olduğuna dikkati çeken Tansü, "Şahin Bey 21 yıl durmadan savaşıyor. Er olarak başladığı askerlik mesleğinde subaylığa kadar yükseliyor. Antep halkı şehrin savunmasını Şahin Bey'e teslim ediyor. Bütün olumsuz şartlara rağmen savunmayı şehrin içerisine taşımıyor, dışında yapıyor. Elmalı Köprüsü'nde şehit olana kadar savaşıyor." diye konuştu.

GAZİANTEP - Antep savunmasında düşmana kendini siper eden kahraman: Şahin Bey
GAZİANTEP - Antep savunmasında düşmana kendini siper eden kahraman: Şahin Bey
GAZİANTEP - Antep savunmasında düşmana kendini siper eden kahraman: Şahin Bey

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Antep savunmasında düşmana kendini siper eden kahraman: Şahin Bey - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Antep savunmasında düşmana kendini siper eden kahraman: Şahin Bey - Son Dakika
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