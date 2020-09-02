Antika eserleri almak için yurt dışından geldiler - Son Dakika

Antika eserleri almak için yurt dışından geldiler

BURSA - Bursa'da halka açık olarak yapılan mezada vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor. Birbirinden ilginç antika ürünleri almak için yurt dışından ve yurt içinden gelen vatandaşlar adeta bir birleri ile yarıştı.

Bursa'da Uludağ yolu üzerinde yapılan mezatta antika ve nostaljik eşya tutkunları bir araya geldi. Fiyatların 1 bin TL'den başlayıp 500 milyon TL'ye kadar çıktığı mezatta, eski ürünlerin haricinde yakın tarihli hediyelik tabloların da satışı yapılıyor. Bir çok antika ve nostaljik eşyaların satıldığı mezatlarda ürünler açık arttırma usulüyle yeni sahiplerini buluyor. Eski eşyalara sıklıkla rastlanan mezat antika meraklılarını adeta geçmişe götürüyor. Ürünlerin işlevinden çok göze hoş gelmesinin ön planda olduğunu söyleyen antika severler ve nostalji meraklıları, açık arttırma usulü ile yapılan satışların maddi bakımdan kendileri için bir fırsat olduğunu belirttiler.

Mezat yetkilisi, "Uludağ yolunda Müzayede Kafe'yi oluşturduk. Bu kafedede antikalar sergileniyordu, fakat koleksiyonerler müzayede yapmamızı istediler. Bir önceki müzayedeyi gerçekleştirdik. Türkiye ve diğer ülkelerde gelen vatandaşlar ürünlerin kaliteli olduğunu, müzayedenin çok güzel geçtiğini dile getirdiler. İkincisini istediler, biz de ikincisini gerçekleştirdik. Bugünkü müzayedemizde birbirinden kıymetli antikalarımız sergilendi. Bunlardan birisi Hoca Ali Rıza tablosu. Fransa'dan, Almanya'dan, İstanbul'dan, Ankara ve Konya'dan gelen vatandaşlara müzayedemizi gerçekleştirdik. Bazı ürünler alt limitsiz açılırken, müzayede olduğu için alt limit olarak belirlenen rakam bin TL'dir. Bin TL altında genelde açılmıyor" dedi.