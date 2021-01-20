Antiviral Giysi ve Maske Test Laboratuvarı - Son Dakika

Ateş, öksürük, nefes darlığı, zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gibi sonuçları bulunan covid-19 virüsü hastalara yakın temas ve solunum yoluyla bulaşır.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere 60 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan insanlar risk altındadır. Hastalıktan korunmak için kişisel önlemler alınmakta ve toplum sağlığı açısından devletler tarafından yasaklamalar uygulanmaktadır.

Uygulanması Gereken Önlemler

EUROLAB Olarak Sizlere Yeni korona virüs hastalığı covid-19 için de bulaş riskini azaltmak için tüm akut solunum yolu enfeksiyonlarında uygulanan önlemler geçerlidir. Uygulanması gereken önlemler şunlardır;

El temizliğine dikkat edilmeli, 20 saniye boyunca sabun ve su ile eller yıkanmalıdır. Su ya da sabunun olmadığı durumlarda antiseptikler kullanılmalıdır.

Elleri yıkamadan asla ağız, burun ve göz ile temas edilmemelidir.

Sosyal mesafe kuralları kapsamında en az 2 metre mesafe kuralına uyulmalıdır.

Covid-19 şüphelisi ya da tanısı konan hastalarla temastan kaçınılmalıdır.

Hasta ile temas edilmesi durumunda eller sık sık temizlenmelidir.

Öksürürken ya da hapşırırken ağız ve burun için tek kullanımlık kağıt mendil tercih edilmelidir.

Kağıt mendilin olmadığı hallerde dirsek içi kullanılmalıdır.

Hasta bireyler başta olmak üzere her bir birey mümkün olduğu kadar kalabalıklara girmemelidir.

Kalabalık içerisine girmek zorunda kalınması halinde ağız ve burun tıbbi maske ile kapatılmalıdır.

Az pişmiş ya da çiğ hayvan ürünleri yememeli, iyi pişmiş yiyecekler tüketilmelidir.

Canlı hayvan pazarları, çiftlikler ya da hayvanların kesildiği alanlar enfeksiyon açısından yüksek riskli alanlardır buralardan kesinlikle kaçınılmalıdır.

Seyahatten sonra 14 gün içerisinde herhangi bir solunum yolu semptomu teşhisinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Antiviral Aktivitesinin Belirlenmesine Yönelik Test

Covid 19 ile mücadele kapsamında en ön safta olan sağlıkçılar yüksek risk grubunda olan insanlardır. Yüksek riski en az seviyeye indirmek ve sağlık çalışanlarının kendileriyle birlikte tüm toplumu korumak için koruyucu önlemler almaları gerekir. Hasta ile temasta bulaş riskini azaltabilmek için kişisel koruyucu ekipmanlarının kullanılması gerekmektedir. Antiviral giysi ve maske ile koruyucu tedbirler almayı sağlayan tüm ekipmanların antiviral aktivitesini belirlemek için gerekli olan testler antiviral giysi ve maske test laboratuvarı tarafından yapılır. Kısa adı ISO olan uluslararası standartlar örgütü tarafından geliştirilen ISO 18184 standardı, tekstil kıyafetlerinin ve ürünlerinin antiviral aktivitesinin belirlenmesine yönelik test yöntemlerini ve gereklilikleri açıklamaktadır.

ISO 18184 Standardı

EUROLAB Uluslararası standartlar örgütü tarafından geliştirilen ISO 18184 standardı, tüm dokuma ve örme kumaşlar ile birlikte aynı zamanda elyaflar, örgüler, iplikler ve benzeri tüm tekstil ürünlerini kapsamaktadır. Kovid-19 mücadelesinde yaşam standardındaki küresel iyileşme ve yaşanan bu süreç, tüketicinin sağlığını koruyucu ürünlerin aranmasına neden oluşmuş durumdadır. İnsanların kalabalık ortamlarda bir arada olmak zorunda kalmaları pandemiye karşı korunma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Antiviral Özelliklere Sahip Tekstil Ürünleri

Toplu taşıma araçlarında, hastanelerde, bakım evlerinde ve buna benzeyen tüm toplu yaşanan alanlarda bir arada olan insanların salgın hastalıklara karşı korunması ihtiyaç haline gelmiştir. Karşılaşılan bu durum karşısında tekstil sektörü hijyen ve sağlık açısından koruyucu etkileri bulunan ürünleri geliştirmeye zorunlu hale gelmiş durumdadır.

Antiviral özelliklere sahip tekstil ürünleri biyoteknoloji de ve tekstil teknolojisinde yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Antiviral giysi ve maske test laboratuvarı tarafından piyasaya çıkmadan önce test edilen tekstil ürünlerinin antiviral aktivitesi belirlenir.

Entegre Bir Test Yöntemi Yoktur

Yeni ürünler olmalarından dolayı özelliklerini değerlendirmek açısından yeni test yöntemleri geliştirilmiştir. Entegre bir test yönteminin bulunmaması hem üretici firmaları hem de tüketicileri doğru değerlendirmeler yapmak konusunda endişeye ve tereddüde düşürmüş durumdadır. Antiviral tekstil ürünleri tekstil yüzeyi ile temas eden virüs parçacıklarının sayısını kontrol altına alır. Tekstili yüzeyine temas eden bulaşıcı virüs parçacıklarının sayısının kontrol altına alabilen ürünlere antiviral tekstil ürünleri adı verilir.

Kantitatif Test Yöntemi Sunulmuştur

Antiviral tekstil ürünlerinin tasarımında biyoteknolojinin teknik alanları ile birlikte tekstil teknolojisi teknik alanları birlikte çalışır ve birlikte hareket eder. Yapılan ortak çalışmalar sonucunda uluslararası standart oluşturma talebi büyümeye başlar. Böyle bir ihtiyaca karşılık ISO 18184 standardı ortaya çıkmış durumdadır. Antiviral tekstil ürünlerini ve aktivitesini değerlendirmek için kantitatif bir test yöntemi uluslararası standartlar örgütü tarafından geliştirilen ISO 18184 standardı tarafından sunulmaktadır.

Plak Ve TCID50 Yöntemi

EUROLAB,ISO 18184 standardı, antiviral tekstil ürünlerinde enfektif virüs sayısını ölçmek için iki farklı yöntem önerir bunlar plak yöntemi ve TCID50 yöntemidir. Uygulanacak yöntem, testleri gerçekleştirecek olan antiviral giysi ve maske test laboratuvarı personelinin deneyimine bağlı olarak belirlenir ve tercih edilir. Antiviral aktivitesinin belirlenmesini sağlayan testler yapılırken;

Virüsler bir örneğe aşılanır

Spesifik temastan sonra 2 ila 24 saat içinde kalan bulaşıcı virüs sayılır

Virüslerin sayılmasının ardından indirgeme oranı hesaplanır.

Koruyucu Giysi Testleri

Antiviral giysi ve maske test laboratuvarı tarafından işletmelerin koruyucu giysi testleri kapsamında ISO 18184 standardındaki tekstil ürünlerinin aktivirall aktivitesinin belirlenmesi için test hizmetleri verilir. Yapılan koruyucu giysi testleri şunlardır;

• ØASTM D3776 standardı, birim alan (ağırlık) başına kumaş kütlesinin ölçümü:test birçok kumaş için geçerli olan yöntemleri sunar.

Standartta onaylanan 4 farklı test yöntemi vardır bunlar tam parça, rulo, cıvata ya da kesim. Diğer seçenek tam genişlikte örnektir, 3. seçenek küçük kumaş örneği ve son seçenek dar kumaşlardır. Birim olan başına kumaş kütlesi ise metrekare başına gram ya da doğrusal metre başına gram şeklinde ifade edilir. ASTM D3776 standardında kumaş kütlesi genişliği ve uzunluğu prosedürün belirtildiği şekilde kütlesi üzerinden hesaplanır.

Biyolojik Enfektif Ajanlar

• ØTS EN 14126 standardı biyolojik ajanlara karşı koruyucu giysiler üzerine yapılan test yöntemidir.

Çalışma ortamında biyolojik ajanlar arasında virüs, bakteri, mantar ve tüm mikroorganizmalar ile bunlarla ilişkili toksinler yer alır. Alerjik reaksiyonlardan ölümcül durumlara kadar insan sağlığını olumsuz yönde etkilerler. Doğal ortamda yaygın olarak bulunan organizmalar işyerlerinde ve kapalı ortamlarda potansiyel bir tehlike haline gelir. Hem sağlık çalışanlarının hem de toplumun her kesiminin biyolojik ajanlardan enfekte olma riski mevcuttur, biyolojik ajanlar tarafından üretilen toksinlere maruz kalan insanlar alerjik reaksiyonlara neden olduğundan dolayı zarar görebilir.

Antiviral Tekstil Ürünün Koruma Sınıfını Belirlemek

EN 14126 standardı, giysiler, malzemeler ve dikişler için gereksinimleri belirler ve biyolojik enfektif ajanlara karşı antiviral tekstil ürünlerinin gerekli korumayı sağlayıp sağlayamadığını değerlendirir. Yapılan bu değerlendirme antiviral giysi ve maske test laboratuvarı tarafından gerçekleştirilir. Antiviral tekstil ürünün koruma sınıfını belirlemek için EN 14126 standardı çeşitli spesifik biyolojik tehlikelere karşı 5 farklı test yöntemi içermektedir. Koruma sınıfının yüksekliği aynı zamanda koruma seviyesinin yüksekliğini de belirler. Türk Standartları Enstitüsü söz konusu standardı TS EN 14126 koruyucu giyecekler, patojen organizmalara karşı performans özellikleri ile deney metotları şeklinde ki başlık halinde yayınlanmıştır.

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