AP'de Maraş ve Kıbrıs müzakereleriyle ilgili karar tasarısı görüşüldü - Son Dakika

AP'de Maraş ve Kıbrıs müzakereleriyle ilgili karar tasarısı görüşüldü

24.11.2020 19:03
AP'de Maraş ve Kıbrıs müzakereleriyle ilgili karar tasarısı görüşüldü, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile AB'nin iletişimde olması gerektiğini ve ilişkilerin "kritik bir noktada" olduğunu belirterek, "Doğu Akdeniz'de güvenli ve istikrarlı bir ortam oluşturulması, bölgedeki tüm aktörlerin iş birliği...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile AB'nin iletişimde olması gerektiğini ve ilişkilerin "kritik bir noktada" olduğunu belirterek, "Doğu Akdeniz'de güvenli ve istikrarlı bir ortam oluşturulması, bölgedeki tüm aktörlerin iş birliği ve karşılıklı çıkara dayanan ikili ve çok taraflı ilişkilerinin geliştirilmesi stratejik çıkarımızadır." dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in katılımıyla perşembe günü oylamaya sunulması planlanan "Türkiye'nin yasa dışı eylemleri sonrasında Maraş'ta artan gerilim ve müzakerelerin yeniden başlamasına duyulan acil ihtiyaç" konulu karar tasarısı hakkında oturum düzenlendi.

Borrell, burada yaptığı konuşmada, Maraş'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarında belirtilen statüsüne saygı duyulmasını istediklerini, sahadaki gelişmelerden endişe duyduklarını ifade etti.

Kapalı Maraş'ın bir bölümünün açılması kararından dönülmesini istediklerini hatırlatan Josep Borrell, Maraş ile ilgili son gelişmelerin Kıbrıs sorununun çözümü ve Doğu Akdeniz konusunda diyalog ortamı yaratma çabaları sırasında yaşandığını belirtti.

Borrell, "Bu mesajı Türk muhataplarımıza ilettik. Ben de şahsen bunu Kıbrıslı Türklerin yeni liderine seçimden sonraki telefon görüşmemizde ilettim." diye konuştu.

Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çerçevesinde BM parametreleri uyarınca kapsamlı çözümü için AB kurumlarının destek vermeye hazır olduğunu yineleyen Josep Borrell, "Bu müzakereleri ve kalıcı çözüm bulunmasını desteklemeye hazırız. Doğu Akdeniz'de güvenli ve istikrarlı bir ortam oluşturulması, bölgedeki tüm aktörlerin iş birliği ve karşılıklı çıkara dayanan ikili ve çok taraflı ilişkilerinin geliştirilmesi stratejik çıkarımızadır." şeklinde konuştu.

Borrell, Doğu Akdeniz'deki durumun 10-11 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacağını hatırlatarak, "BMGK kararlarına uyulmasını sağlamak amacıyla" Maraş konusunun AB'nin gündeminde üst sıralarda tutulacağını söyledi.

- "Türkiye ile iletişime devam etmeliyiz"

Josep Borrell, AP milletvekillerinin konuşmalarından sonra söz alarak, "Türkiye karşısında boyun eğilmemesini" isteyen milletvekillerine yanıt verdi.

"Kimsenin boyun eğdiği yok. Türkiye ile iletişim kurmaya devam etmeliyiz." diyen Borrell, aralıktaki zirvede Türkiye-AB ilişkileri hakkında karar verileceğini hatırlattı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, "Türkiye ile ilişkilerde kritik bir noktadayız" ifadesini kullandı ve AB'nin Kıbrıs Rum kesimi ile Yunanistan'ın yanında olduğunu, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını desteklediklerini yineledi.

Borrell, Türkiye ile bu amaca ulaşabilmek için diplomatik olarak temaslara devam edeceklerini kaydetti.

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Maraş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AP'de Maraş ve Kıbrıs müzakereleriyle ilgili karar tasarısı görüşüldü - Son Dakika


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