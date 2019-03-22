Son Dakika Haberleri: AP'den Ödül Alan Dilek Öğretmen: "Kadınlarda Özgüven Önemli"

AP'den Ödül Alan Dilek Öğretmen: "Kadınlarda Özgüven Önemli"

1 saat önce

Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen törende Avrupa Uluslararası Lider Kadın Ödülü'nü alan Dilek Livaneli Samsun'da bir köy okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor.

Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen törende Avrupa Uluslararası Lider Kadın Ödülü'nü alan Dilek Livaneli Samsun'da bir köy okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor. 2014 yılında da dünyanın en iyi 50 öğretmenin arasına giren Dilek Livaneli, Euronews Türkçe'ye yaşadığı süreci anlattı. Livaneli, Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yaparak kadınlarda özgüvenin önemine vurgu yaptı.

"Kadın ve yaşam projesini geliştirdim" 38 yaşındaki iki çocuk annesi Dilek Livaneli, "16 yıllardır sadece bir köy öğretmeni olarak değil resmen bir sivil toplum kuruluşu gibi çalıştım. Sadece öğrenciler veya okulumuz için değil, aileler ve köy halkı için, kadınlar için bir şeyler yapmaya çalıştım. Kadın ve yaşam projesini geliştirdim. Şehirler arası turlar düzenledik, kadınlar ilk defa uçağa bindi, okuma yazma öğrendi, çocuklar gibi onlar da tiyatroya ve operaya gitti." şeklinde konuştu.

"Sponsorlardan destek aldım" Dilek Livaneli, yürüttüğü projeler ile ailelerin mutluluğunun çocuklara da yansıdığını ifade etti. Dilek Livaneli kendi paralarını kazanabilmeleri, kendi banka kartlarının olabilmesi için genelde tarım ve hayvancılıkla ilgilenen kadınlara ayakkabı atölyesi kurduğunu da söyledi. Bütün projelerin kimsenin cebinden tek kuruş çıkmayacak şekilde sponsorlardan destek alarak mümkün olduğunu kaydetti. Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri Dilek Livaneli, 2014 yılında Hint asıllı iş adamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek için kurduğu Varkey Gems Vakfı tarafından düzenlenen Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin seçtiği en iyi 50 öğretmen arasında yer aldı. Livaneli, dünyanın en iyi 50 öğretmenin arasına giren tek Türk öğretmen oldu. Bu sürecin ardından Dilek Livaneli uluslararası panellerde konuşmacı olarak çağrıldı. Lİvaneli, birçok yerde hayatını ve projelerini anlatıyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:03 

Dilek Livaneli, Dünya
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