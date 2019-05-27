Son Dakika Haberleri: AP seçimlerinde İtalya'da aşırı sağ tarihi zafer kazandı

AP seçimlerinde İtalya'da aşırı sağ tarihi zafer kazandı

3 saat önce

Aşırı sağcı Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, ülke tarihinde ilk defa birinci parti çıkmalarından dolayı haçı öperek İtalyanlara teşekkür etti.

AP seçimlerinde İtalya'da aşırı sağ tarihi zafer kazandı, System.String[]
Aşırı sağcı Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, ülke tarihinde ilk defa birinci parti çıkmalarından dolayı haçı öperek İtalyanlara teşekkür etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:13 
Matteo Salvini, İçişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi
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