AP seçimlerinde İtalya'da aşırı sağ tarihi zafer kazandı
3 saat önce
Aşırı sağcı Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, ülke tarihinde ilk defa birinci parti çıkmalarından dolayı haçı öperek İtalyanlara teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:13
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