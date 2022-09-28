Gelen ekipler, itfaiye personelinin de yardımıyla dairenin kapısı açıp, içeri girdi. Yatağında hareketsiz bulunan Erdinç Başeğmez'in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcılık incelemesinden ardından Başeğmez'in cesedi otopsi için morga kaldırılacak.

Kaynak: DHA

Körfez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kötü koku ihbarına giden ekipler, girdikleri evde cesetle karşılaştı - Son Dakika

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