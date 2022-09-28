Kocaeli'de kötü koku ihbarına giden ekipler, girdikleri evde cesetle karşılaştı - Son Dakika
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Kocaeli'de kötü koku ihbarına giden ekipler, girdikleri evde cesetle karşılaştı

28.09.2022 15:36

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Türkeli Apartmanı'nda bir daireden gelen kötü koku sonrası apartman sakinleri ihbarda bulundu. Daire kapısına gelen ekipler, yalnız yaşayan Erdinç Başeğmez'i yatağında ölü olarak buldu. Başeğmez'in cesedi otopsi için morga kaldırılacak.

Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Türkeli Apartmanı'nın 1'inci katında bulunan daireden ağır kokular yayılmaya başlayınca binadakiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

CESEDİ BULUNDU

Gelen ekipler, itfaiye personelinin de yardımıyla dairenin kapısı açıp, içeri girdi. Yatağında hareketsiz bulunan Erdinç Başeğmez'in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcılık incelemesinden ardından Başeğmez'in cesedi otopsi için morga kaldırılacak.

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Kaynak: DHA

Körfez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kötü koku ihbarına giden ekipler, girdikleri evde cesetle karşılaştı - Son Dakika

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