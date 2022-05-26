Apple, çalışanlarına kulak verdi: Saatlik maaşa zam!

Teknoloji şirketleri son zamanlarda, çalışanlarının taleplerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle sendika girişimleriyle boğuşuyor. ABD'de bir grup Apple Store çalışanının, düşük maaş ve zorlu çalışma koşullarını gerekçe göstererek sendikalaşmaya başladıkları haberini paylaşmıştık.

Konuyla alakalı "Tüm çalışanlar için rol, görev süresi ve performansa dayalı maaş istiyoruz" açıklamasında bulunan işçiler, saatlik çalışma ücretinin en az 30 dolara çıkarılmasını talep ediyorlardı. Teknoloji devi bu isteğe kulak verdi. Perakende mağazalarında çalışan görevlilerin saatlik ücretini 30 dolar yapmasa da, artırdı.

Apple saatlik maaşı 22 dolara çıkardı

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Apple perakende mağazalarında çalışanlarının maaşını en az 22 dolara yükseltmeye karar verdi. Bu ücretin diğer ülkelerde daha da yüksek olabileceği belirtiliyor.

Konuyla alakalı şirket, tüm çalışanlarına gönderdiği bir mesajda "Dünyanın en iyi ekip üyelerini desteklemek ve elimizde tutmak, müşterilerimize en iyi, en yenilikçi ürün ve hizmetleri sunmamızı sağlıyor. Bu yıl, yıllık performans inceleme sürecimizin bir parçası olarak genel ücret bütçemizi artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saatlik 22 dolar, 2018'den beri ödenen ücrete yüzde 45 oranında zam yapıldığı anlamına geliyor.

Apple'ın başı dertte: Çalışanlarını sendikalaşmaya karşı uyardı!

Çalışanlarını uyardı

Apple'ın Perakendeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Deirdre O'Brien, sendikalaşmaya karşı çalışanlarına şu uyarıyı yaptı:

"Bir sendikaya üye olmak sizin hakkınızdır ve aynı şekilde bir sendikaya katılmamak da sizin hakkınızdır. Bu kararla karşı karşıya kalırsanız, Apple'da toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışmanın ne anlama gelebileceğini anladığınızdan emin olmak için sizi çok çeşitli insanlara ve kaynaklara danışmaya teşvik etmek istiyorum."