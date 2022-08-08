Çin, Tayvan gerilimi tırmanıyor! İşte Apple çözümü - Son Dakika
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Çin, Tayvan gerilimi tırmanıyor! İşte Apple çözümü

08.08.2022 01:15
Çin, Tayvan gerilimi tırmanıyor! İşte Apple çözümü

Apple, Çin Tayvan gerilimi için tarafını seçti. Buna göre Apple iPhone 14 üretimi için alternatifler arasa da yeni bir çözüm de buldu.

Çin-ABD ve Tayvan ilişkileri ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyareti sonrası gerildi. Tayvan'ı anakaranın parçası olarak gören Çin ise yaptığı tatbikatlarla sınırları zorluyor. Apple ise hem Çin hem de Tayvan firmalarıyla olan ilişkileri zedelememe peşinde. Bu anlamda Apple tedarikçilere Çin Tayvan gerilimi için çözüm sağlayacak öneriler verdi.

Çin-Tayvan gerilimi, Apple iPhone 14 ve M2 Macbook Pro için tedariği nasıl etkilemeyecek?

Apple, tedarikçilere sunduğu çözümde aslında savaşın güçlü tarafına doğru hamle yaptı. Çin, bağımsızlığını tanımadığı Tayvan ile ipleri gerdi. Apple ise tedarikçilerine, Tayvan'da üretilen ürünlere Çin Tayvanı şeklinde bir ifade eklemesini istedi. Böylece Apple, Çin Tayvan gerilimi için kartlarını doğru oynamaya çalışıyor.

Çin, Tayvan gerilimi tırmanıyor! İşte Apple çözümü

Çin'in argümanlarını destekleyen bu hareket, Apple'ın iPhone 14 ve M2 çipleri için TSMC ile olan ortaklığa devam etmesini de sağlamayı amaçlıyor. Şu an için iPhone 14 üretimine tüm hızıyla devam eden firma yeni A16 Bionic çipinin sorunsuz üretimini sağlama arayışında. Yine Apple daha önce de iPhone 14 üretimi için parça tedariği alternatifleri de aramaya başladı.

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Son ortaya çıkan bilgilere bakılırsa, A16 Bionic işlmecisi TSMC'nin 4 nm fabrikasyon sürecinden geçmeyecek. Buna göre yeni işlemci yine 5 nm fabrikasyon süreci ile karşımıza çıkacak. Bu durumun temel sebeplerinden birisi ise 4 nm işlemcilerin henüz tam randımanlı çalışmaması. TSMC üretimine rağmen MediaTek Dimensity 9000 modeli bile ısınma sorunları ile gündeme geldi.

Buna karşın sızıntılara karşın Apple iPhone 14 üretimi için kullanılan A16 Bionic işlemcisi ile kullanıcılara 4 nm ile sürprizi de yapabilir. TSMC'nin 3 nm sürecine de hazır olduğu son gelen bilgiler arasında. Ancak bu yeni fabrikasyon sürecinin bu sene devreye girip girmeyeceği meçhul.

Apple'ın yeni MacBook Pro modellerinde yer alan M2 işlemci ailesi de bildiğiniz gibi ARM tabanlı. Bu anlamda işlemciyi üreten de yine TSMC firması. Tayvan'da yer alan firmanın bu krizden ne kadar etkileneceği ise merak konusu. Tahminler Çin'in ilhak hakkını kullansa bile TSMC gibi stratejik noktalara zarar vermeyeceği yönünde.

Yine Tayvan, HDD ve SSD üretimi için de kritik firmaları barındırıyor. Daha önce yaşanan bir sel felaketinde özellikle HDD fiyatları büyük bir artış gösterdi. Benzer bir krizin tüm dünyada teknoloji erişimini her anlamda etkilemesi de beklentiler arasında.

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Çin, Tayvan çevresindeki tatbikatlarını sürdürdü Çin, Tayvan çevresindeki tatbikatlarını sürdürdü
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Çin, Tayvan gerilimi tırmanıyor! İşte Apple çözümü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Tayvan gerilimi tırmanıyor! İşte Apple çözümü - Son Dakika
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