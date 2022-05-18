Apple'dan sosyal medya şirketlerinin yaptıklarını ortaya çıkaran reklam!

Teknoloji, hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Özellikle de tüm bilgilerimizi sakladığımız, bankacılık işlemlerini gerçekleştirdiğimiz ve araştırmalarımızı yaptığımız akıllı telefonlar, muhtemelen pek çoğumuzun olmazsa olmazı. Ancak bu durumun ciddi bir de eksisi var; Kişisel verilerimizin güvenliği.

Bu durumun öneminin farkında olan Apple, iOS 15 ile beraber hayatımıza yeni bir özellik soktu. Şirketin ürünlerine sahip olan kullanıcılar, hangi uygulamaların kişisel bilgilerini toplayıp hangilerinin toplayamayacağını seçme hakkı kazandı. Son olarak şirket, buna vurgu yapan yeni özelliğini yayınladı.

Apple, Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğine vurgu yapan yeni reklam filmini yayınladı

Apple'ın yayınladığı reklam filmi, şirketlerin sizin verilerinizi nasıl sattığını gözler önüne seriyor. Aynı zamanda bunu nasıl durdurabileceğiniz de yine bu içerikte yer alıyor. Bu hafta itibariyle Türkiye'de de yayına girecek olan reklamı aşağıda izleyebilirsiniz. Ayrıca belirtmekte de fayda var ki Google'da benzer bir özelliği Android 13 ile kullanıcılara sunacak.

Apple engellilerin hayatını kolaylaştıracak yeni özelliklerini duyurdu!

Akıllı telefonunuzdaki uygulamalar, sosyal medya şirketleri, veri komisyoncuları ve reklam teknolojisi şirketlerinden oluşan karmaşık bir ekosistem, kullanıcıları çevrimiçi ve çevrimdışı olarak izleyerek kişisel verilerini topluyor.

Bu veriler bir araya getiriliyor, paylaşılıyor, ve gerçek zamanlı müzayedelerde kullanılıyor ve yılda 227 milyar dolarlık bir endüstriyi besliyor. Bu, her gün, insanlar günlük yaşamlarına, genellikle onların bilgisi veya izni olmadan devam ederken meydana geliyor.

iOS 15.2 ve iPadOS 15.2 ile uygulamaların konumunuz, kameranız, mikrofonunuz ve daha fazlası gibi verilerinize ne sıklıkla eriştiğiyle ilgili ayrıntıları görmek için Uygulama Gizlilik Raporu'nu açabilirsiniz. Ayrıca, her uygulamanın ağ etkinliği ve web sitesi ağ etkinliği ile tüm uygulamaların en sık iletişim kurduğu web etki alanları hakkındaki bilgileri de görebilirsiniz.

iOS ve iPadOS'ta Konum Servisleri gizlilik denetimleri, hangi uygulamaların konumunuza erişimi olduğunu yönetebilirsiniz. Bir uygulamanın konumunuza erişimini bir kez veya her kullandığınızda vermeyi seçebilirsiniz. Ayrıca, uygulamaların tam konumunuz yerine yaklaşık 10 mil karelik bir alan içindeki yaklaşık konumunuzu görüp göremeyeceğini de seçebilirsiniz.

Gizlilik Besleme Etiketleri ile birlikte Uygulama Gizliliği Raporu, kullandığınız uygulamaların verilerinizi nasıl ele aldığına dair daha eksiksiz bir resim sunmanıza yardımcı olur. Şirketin sunduğu bir diğer özellik ise Mail Gizliliği Koruması. Peki bu özellik nasıl aktif edilir.

Mail Gizliliği Koruması nasıl açılır?

Mail Gizliliği Koruması, e-posta gönderenlerin bir e-postayı ne zaman ve kaç kez görüntülediğiniz, iletip iletmediğiniz, IP adresiniz ve diğer veriler gibi bilgilerinizi öğrenmesini engeller. Mac'te, Mac'inizdeki Posta uygulamasında Mail > Tercihler'i seçin ve ardından Gizlilik'i tıklayın. Posta Etkinliğini Koru'yu seçin. iPhone'da Ayarlar > Mail > Gizlilik Koruması'na gidin. Mail Etkinliğini Koru'yu açın.

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