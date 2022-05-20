Apple'ın karma gerçeklik başlığı artık hazır! - Son Dakika
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Apple'ın karma gerçeklik başlığı artık hazır!

20.05.2022 12:36
Apple'ın karma gerçeklik başlığı artık hazır!

Apple, uzun süredir AR/VR başlığı üzerinde çalışıyor. Söylentilere göre 2023 yılında piyasadaki yerini alması beklenen başlık hazır halde.

Teknoloji devi Apple, yarattığı teknoloji ekosistemi ile kullanıcılarının vazgeçilmezi halini alıyor. Ürettiği ürünlerin en iyisi olması amacıyla yola çıkan şirket giyilebilir teknoloji için de adımlarını sağlam atmak istiyor. Bu hedefle yola çıkan şirket, piyasaya çıkışı yılan hikayesine dönen AR/VR başlığıyla ilgili önemli bir aşama kaydetti.

Apple'ın karma gerçeklik başlığı, şirketin yönetim kuruluna tanıtıldı

Son dönemde oldukça popüler olan metaverse kavramıyla birlikte birçok teknoloji şirketi AR/VR başlıklarına önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bunlardan birisi olan Apple, rakiplerine nazaran bu alanda biraz geç kaldı. Bu yılın başında tekrar ertelendiği buyurulan başlık için önemli bilgiler ulaşmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz aylarda patenti de ortaya çıkan Apple'ın karma gerçeklik başlığı, söylentilere göre hazır durumda. Bloomberg'de yer alan habere göre başlık, şirketin yönetim kurulunun yaptığı toplantıda yetkili kişilere tanıtıldı. Ek olarak sızıntı bilginin içerden elde edildiği belirtildi.

Apple'ın karma gerçeklik başlığı artık hazır!

AR/VR başlığın 2023 yılı bitmeden piyasaya çıkacağı gelen haberler arasında. Daha önce elde edilen bilgilere göre ürünün en az 2 bin dolar seviyelerinde olabileceği belirtildi. Öte yandan Apple'ın başlık ile ilgili hedefleri büyük. Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 10 yıl içinde iPhone'u AR ile değiştirmek istediğini belirtmişti.

Apple'ın karma gerçeklik başlığı artık hazır!

Bugüne kadar yapılan sızıntılara göre yeni Apple AR/VR başlığında iki adet 4K mikro LED ekran ve 15 optik modül bulunacak. Buna ek olarak başlıkta iki adet ana işlemci, Wi-Fi 6E bağlantısı, göz takibi, şeffaf AR modu, nesne takibi ve el hareketi kontrolü bulunacak. Cihazın tasarımı sade ve hafif olması bekleniyor.

Sizce Apple'ın karma gerçeklik başlığı beklendiği gibi iPhone'un yerini alabilecek mi? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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Kaynak: Shiftdelete

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